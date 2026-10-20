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Prevoznici u Banjaluci traže poskupljenje, ovo su nove cijene

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20.10.2026 14:47

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Превозници у Бањалуци траже поскупљење, ово су нове цијене
Foto: ATV

Prevoznici u Banjaluci traže poskupljenje cijena karata. Tako bi pojedinačna karta kupljena u autobusu umjesto dosadašnjih 2,40 KM iznosila 3,10, a set od pet karata kupljenih na kiosku prevoznika 13 KM.

Kada je u pitanju jedinstvena dnevna karta, ona bi trebalo da iznosi 9,5 KM.

Mjesečna karta na grupi linija za radnike bi trebalo da iznosi 76 KM, za studente i đake 52 KM, za penzionere 24 KM.

Za djecu poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet, supruge poginulih boraca koje nisu penzioneri i za invalide prve i druge kategorije 23 KM.

Jedinstvena mjesečna karta za radnike 104 KM, studente i đake 68 KM i penzionere 37 KM.

Приједлог поскупљења
Prijedlog poskupljenja

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prevoznici

poskupljenje

cijena karata

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