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Više banjalučkih ulica danas bez struje, provjerite da li ste na spisku

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20.10.2026 07:33

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova će u Banjaluci doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Od 9.00 do 12.00 časova – dijelovi ulica: Braće Jugovića, Gavrila Principa, Miloša Obilića, Pionirska, Vojvode Pere Krece, Banović Strahinje br. 32, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 1 i Tihomira Tihe Damjanovića br. 10.

Od 9.00 do 14.00 časova – dijelovi ulica: Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Dušana Simića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te dio naselja Bistrica i Kozica (Gračanica).

Od 9.30 do 14.00 časova – dijelovi naselja Javorani i Tisovac.

Od 9.30 od 12.30 časova – dijelovi ulica: Dr Vojislava Đede Kecmanovića br. 4, 6 i 8, te Kosovke djevojke br. 5 i 7.

Od 10.00 do 15.00 časova – dio Ulice Frane Supila.

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Banja Luka

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Elektrokrajina

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saopštenje

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