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Gradska uprava demantovala: Stanivuković nije učesnik snimanja kod Centralnog spomen-obilježja

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19.10.2026 13:39

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Grad Banjaluka demantovao je navode koji su se pojavili u medijima u vezi sa snimanjem videa kod Centralnog spomen-obilježja u Banjaluci ističući da gradonačelnik Draško Stanivuković nije učestvovao u snimanju.

"Naime, postupajući po molbi, koju je Gradskoj upravi, uputio predsjednik Upravnog odbora produkcije Unison i izvršni direktor Poslovne kancelarije Svetog manastira Hilandar u Beogradu, pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Grada Banje Luke su na lokaciji Centralnog spomen-obilježja, u subotu, 17.10.2026. u 16.30 časova, pružili tehničku intervenciju za snimanje spota Anđele Kulić, mlade vokalne solistkinje iz Zvornika, koja je prepoznatljiva po izvođenju duhovne, tradicionalne i rodoljubive muzike.

Riječ je o spotu za pjesmu „Srpska republika“ koji se snima na više lokacija u Republici Srpskoj i predstavlja emotivnu muzičku priču posvećenu upravo Republici Srpskoj, njenim prirodnim ljepotama, istoriji, tradiciji i narodu.

Projekat je dio misije Svetog manastira Hilandara prema mladima, pod nazivom „Hilandarski svetionik”, kroz koju, između ostalog, pruža podršku mladim talentovanim ljudima, kao u ovom slučaju – Anđeli Kulić.

Naime, autori spota su se obratili Gradskoj upravi za dozvole za korištenje lokaliteta na kojima su snimani kadrovi za potrebe spota kao i za pomoć u organizaciji kontrolisanog vodenog efekta za potrebe jedne scene pomenutog spota.

Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banja Luka, odgovorio je potvrdno na dopis iz Gradske uprave, te je tako i učinjeno. Na intervenciji je učestvovalo jedno vozilo i dva vatrogasca.

Ovim putem naglašavamo, da su kapaciteti Profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice takvi, da mogu, s obzirom na obim intervencija, istovremeno intervenisati na pet različitih lokacija u istom vremenskom intervalu, tako da su navodi pojedinih medijskih kuća u ovom slučaju, proizvoljni i netačni", navode iz Gradske uprave.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Banjaluka

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