Jesen iznenađuje iz dana u dan, šta nas čeka sutra?

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i još toplije, uz malu do umjerenu oblačnost.
Jutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a lokalno duž rijeka i po kotlinama uz moguću prolaznu maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu oko 12, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 20 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren promjenljiv vjetar ili sjeveroistočni. Na zapadu i na planinama će poslije podne početi da duva jugo koji će prema noći jačati i biti umjeren i jak.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
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