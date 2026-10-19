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Jesen iznenađuje iz dana u dan, šta nas čeka sutra?

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19.10.2026 14:45

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i još toplije, uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a lokalno duž rijeka i po kotlinama uz moguću prolaznu maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu oko 12, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 20 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren promjenljiv vjetar ili sjeveroistočni. Na zapadu i na planinama će poslije podne početi da duva jugo koji će prema noći jačati i biti umjeren i jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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