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Čistili ste orahe i sada su vam ruke crne? Evo rješenja!

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19.10.2026 10:17

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Ораси гуљење ораха
Foto: Pexels/Mert Kaya

Ako ste čistili svježe orahe, vjerovatno znate koliko njihova ljuska može da ostavi uporne tamne fleke na koži.

Ruke mogu da poprime žućkastu, braon, pa čak i gotovo crnu boju, a obično pranje sapunom često nije dovoljno. Ipak, uz nekoliko sastojaka koje većina ljudi ima kod kuće, fleke mogu postepeno da izblijede.

Jedan od jednostavnijih načina da pokušate da ih uklonite jeste soda bikarbona. Pomiješajte malo sode bikarbone sa vodom dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na tamne dijelove kože, a zatim ih nježno istrljajte kružnim pokretima.

Za to možete koristiti staru, meku četkicu za zube. Nemojte jako trljati kožu — cilj je da fleke postepeno blijede, a ne da iritirate ruke.

Zatim dobro operite ruke sapunom i mlakom vodom. Ako je potrebno, postupak možete ponoviti kasnije.

Još jedan kućni sastojak koji se često koristi za uklanjanje tamnih mrlja jeste limunov sok. Malu količinu soka nanesite na zaprljane dijelove kože i nježno utrljajte. Nakon toga obavezno dobro operite ruke i isperite ih vodom.

Bez obzira na to da li ste koristili sodu bikarbonu ili limun, ruke namažite hidratantnom kremom.

Napomena: Limunov sok i soda bikarbona mogu da iritiraju kožu, naročito ako je već oštećena ili ispucala. Nemojte ih nanositi na ranice, a ako osjetite peckanje ili iritaciju, odmah isperite kožu. Tamne mrlje od zelenih oraha obično postepeno nestaju same, pa je najbolje izbjegavati agresivno trljanje.

(Kurir)

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čišćenje

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