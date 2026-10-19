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Kako pripremiti voćnjak za zimu? Ovo su najvažnije stvari koje treba uraditi

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19.10.2026 08:35

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Како припремити воћњак за зиму? Ово су најважније ствари које треба урадити
Foto: pexels / Stephen Noulton

Iako je berba većine voćnih kultura završena, za voćare nema mnogo odmora. Jesen je važan period za pripremu voćnjaka za zimu, jer poslovi koji se sada obave mogu značajno da utiču na zdravlje stabala i rod u narednoj godini.

Uklanjanje opalog lišća i trulih plodova, jesenja zaštita, prihrana i priprema mladih sadnica za niske temperature samo su neki od poslova koje ne bi trebalo zanemariti. Šta je najvažnije uraditi prije dolaska zime, koje greške voćari najčešće prave i kako sačuvati voćnjak do početka nove vegetacione sezone?

"Imali smo jako teški godinu. Visoke su temperature i prisutna je suša. Zbog defloracije lista imaćemo problema i u narednoj godini sa formiranjem cvjetnih pupova", rekao je za RTRS predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović

Ističe da je bio i veliki nedostatak vode.

"Sve se vidi na plodovima. Ostali su jako sitni i lošeg kvaliteta. Ko nije imao sistem za navodnjavanje imaće problema sa plodovima, a da ne kažem kako ćemo proći naredne godine. Najbolje je prošla trešnja i breskva, ali tu su u pitanju male površine", kaže Dojčinović.

Naveo je da je šljiva imala dobar rod i kvalitet, ai i velika je potražnja.- Krenula je defloracija lista i možemo krenuti u rezidbu, kako bi u narednoj sezoni neke stvari išle brže. Već od novembra se može raditi rezidba. Sada smo krenuli u tretmane kako bi uništili potencijal voćnog sipca. Možda ga i ne bude, ali moramo to uraditi, moramo i stimulanse davati da bi pup naredne godine bio bolji", jasan je Dojčinović.

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Tagovi :

Voćnjak

zima

Snijeg

Voće

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