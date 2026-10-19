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U Srpskoj rođeno 15 beba

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19.10.2026 08:01

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Foto: pexels/Anastasiya Gepp

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Prijedoru i Foči po dvije, a u Doboju, Zvorniku i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Četiri djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, dva dječaka u Foči, djevojčica i dječak u Prijedoru, a po jedna djevojčica u Doboju, Zvorniku i Nevesinju.

Za porodilište u Istočnom Sarajevu nisu bili dostupni podaci.

U Bijeljini, Trebinju i Gradišci nije bilo novorođenih.

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beba

Republika Srpska

rođene bebe

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