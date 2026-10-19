U Srpskoj rođeno 15 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka.
U Banjaluci je rođeno osam beba, u Prijedoru i Foči po dvije, a u Doboju, Zvorniku i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Četiri djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, dva dječaka u Foči, djevojčica i dječak u Prijedoru, a po jedna djevojčica u Doboju, Zvorniku i Nevesinju.
Za porodilište u Istočnom Sarajevu nisu bili dostupni podaci.
U Bijeljini, Trebinju i Gradišci nije bilo novorođenih.
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