U Srpskoj rođeno 15 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Prijedoru i Foči po dvije, a u Doboju, Zvorniku i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Četiri djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, dva dječaka u Foči, djevojčica i dječak u Prijedoru, a po jedna djevojčica u Doboju, Zvorniku i Nevesinju.

Za porodilište u Istočnom Sarajevu nisu bili dostupni podaci.

U Bijeljini, Trebinju i Gradišci nije bilo novorođenih.