Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 23 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 11 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno osam beba, u Gradišci, Zvorniku i Bijeljini po tri, u Prijedoru i Doboju dvije, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
Dvije djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini, Gradišci i Zvorniku po dvije djevojčice i jedan dječak, u Doboju jedna djevojčica i jedan dječak, u Prijedoru dvije djevojčice, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.
Poroda nije bilo u Foči i Trebinju.
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