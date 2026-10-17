Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 23 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 11 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Gradišci, Zvorniku i Bijeljini po tri, u Prijedoru i Doboju dvije, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Dvije djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini, Gradišci i Zvorniku po dvije djevojčice i jedan dječak, u Doboju jedna djevojčica i jedan dječak, u Prijedoru dvije djevojčice, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči i Trebinju.