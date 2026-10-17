Upozorenje za vozače: Magla ovog jutra smanjuje vidljivost

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a vozačima se skreće pažnja i na moguće sitnije odrone na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.
Vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnja, uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
Na dionicama puteva gdje su u toku radovi, saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom, čije poštovanje je obavezno.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Na dionici magistralnog puta Klašnice-Šargovac danas je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja zbog ispitivanja natputnjaka iznad navedene dionice.
Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.
Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.
Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.
U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.
Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.
Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.
Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.
Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.
Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.
Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.
Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.
Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.
Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.
Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.
U FBiH je zbog radova na zaštiti kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina, u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.
Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.
Za saobraćaj je zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena na suprotnu stranu auto-puta.
Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.
Zbog nastavka izgradnje pod-dionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je pod-dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.
Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.
Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać, u mjestu Papari, od 7.00 do 17.00 časova, svakog radog dana, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.
U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.
U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Šamac-Orašje, Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom, saopštio je Auto-moto savez.
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