Infantino se izvinio – bez objašnjenja

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino našao se na udaru žestokih kritika članova Savjeta FIFA zbog tajnog plana o prodaji komercijalnih prava na Svjetska prvenstva privatnim kompanijama, vrijednog 4,2 milijarde dolara.

Infantino se tokom napete sjednice Savjeta FIFA u Cirihu izvinio zbog spornog prijedloga, ali nije dostavio dokumentaciju niti ponudio zadovoljavajuća objašnjenja o pitanjima koja već mjesecima izazivaju zabrinutost među fudbalskim zvaničnicima.

U središtu polemike našao se plan o uključivanju privatnog kapitala u upravljanje komercijalnim pravima na Mundijal, koji je predstavljen u julu, ali je ubrzo povučen.

Članovi Savjeta FIFA očekivali su da će na sastanku dobiti detaljne informacije o uslovima predloženog posla, kao i zvaničnu dokumentaciju koja bi razjasnila okolnosti pod kojima je plan pripreman. Međutim, traženi materijali nisu im dostavljeni.

To je izazvalo novi talas nezadovoljstva, posebno među evropskim predstavnicima u Savjetu FIFA, koji su zatražili veću transparentnost u radu predsjednika svjetske fudbalske organizacije.

Potpredsjednica FIFA i predsjednica Fudbalske asocijacije Engleske Debi Hjuit naglasila je da evropski delegati insistiraju na pisanim dokazima o spornom planu privatnih investicija.

- Čovjek mora da odgovori na ta pitanja. Ako ne odgovori na njih, onda nije sposoban da bude predsjednik FIFA - poručila je Hjuit.

Kritikama se pridružio i predsjednik Fudbalskog saveza Njemačke Bernd Nojendorf, jedan od osmorice predstavnika UEFA u Savjetu FIFA, koji broji 37 članova.

On je ocijenio da Infantino nije ponudio zadovoljavajuće odgovore na pitanja koja su mu postavljena.

- Potrebna nam je osoba od integriteta, od koje možemo da očekujemo da će vratiti ugled FIFA, koji je nesumnjivo izgubljen - izjavio je Nojendorf.

Međutim, sporni plan o prodaji prava na Svjetska prvenstva nije bio jedina tema koja je izazvala nezadovoljstvo članova Savjeta.

Prema navodima Bi-Bi-Sija, od Infantina su zatražena i objašnjenja u vezi sa slučajem američkog reprezentativca Folarina Balogana, čija je suspenzija zbog crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu naknadno ukinuta.

Pojedini članovi Saveta željeli su da dobiju informacije o navodnoj intervenciji tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u tom slučaju, ali ni o tom pitanju nisu dobili očekivane detalje.

Dodatnu polemiku izazvalo je i pitanje da li FIFA treba da nastavi sa dodjeljivanjem nagrade za mir, koju je u decembru prošle godine dodijelila upravo Trampu.

Tako se Infantino suočio sa kritikama na više frontova, od načina upravljanja milijardama dolara vrijednim komercijalnim pravima, preko transparentnosti disciplinskih odluka, do odnosa svjetske fudbalske organizacije prema političkim liderima.

Iako je predsjednik FIFA uputio izvinjenje zbog spornog investicionog plana, zahtjevi za objavljivanje dokumentacije i dodatnim objašnjenjima ostali su bez odgovora.

Prema izvještaju britanskog javnog servisa, upravo je nedostatak transparentnosti postao glavni razlog rastućeg nezadovoljstva unutar Savjeta FIFA, čiji pojedini članovi sve otvorenije dovode u pitanje način na koji Infantino rukovodi svjetskim fudbalom.