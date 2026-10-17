Fudbaler došao u Britaniju ubiti čovjeka, naredbe mu slao "Agent 47"

Norveški tinejdžer koji je doputovao u Veliku Britaniju kako bi izvršio naručeno ubistvo za međunarodnu kriminalnu grupu povezanu sa Iranom osuđen je na 20 godina zatvora.

Johanes Kongsnes Natland (19), talentovani fudbaler, pristao je da ubije za sada nepoznatu osobu za naknadu od 25.000 evra.

Natland je iz svog doma u Stavangeru krenuo u Britaniju u martu prošle godine. Samo dva dana kasnije, prije nego što je uspio da izvrši zadatak, naoružana policija uhapsila ga je u hotelu u Hadersfildu.

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Kod njega su pronađeni poluautomatski pištolj, revolver, 12 metaka i rukavice, piše britanski Gardijan (The Guardian).

Iako je priznao posjedovanje oružja, Natland se na sudu branio tvrdnjom da je planirao da puca sebi u nogu kako bi se izvukao iz problema. Porota mu, međutim, nije povjerovala, pa je proglašen krivim za zavjeru radi izvršenja ubistva. Kazna mu je izrečena juče.

Angažovan preko švedske bande

Tokom suđenja otkriveno je da ga je vrbovao drugi tinejdžer, poznat pod nadimkom Generalen (Generalen), član zabranjene švedske bande Fokstrot (Foxtrot).

Prema navodima iznesenim na suđenju, ovu kriminalnu grupu podržava iranski režim, a poznata je po tome što za krijumčarenje droge i nasilne zločine angažuje djecu staru svega 13 godina.

Natland je naloge dobijao od šefa koji je komunicirao na engleskom jeziku i koristio ime Agent 47 (Agent 47), što je aluzija na serijal video-igara i filmova „Hitmen“ (Hitman). Identitet i lokacija Agenta 47 i dalje su nepoznati.

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Natland je u Mančester sletio sa privremenim pasošem. Granična policija ga je zaustavila i naložila mu da se vrati na aerodrom i ukrca na prvi let za Norvešku.

On se, međutim, oglušio o naređenje i umjesto toga taksijem otišao u Hadersfild.

Prijavio se u hotel Brajar kort (Briar Court), gdje je preuzeo oružje, municiju i 2.000 funti u gotovini. Dobio je i uputstva o lokaciji ukradenog Nisana (Nissan) sa lažnim registarskim oznakama, koji je trebalo da koristi za izvršenje ubistva.

U hotelskoj sobi fotografisao se sa oružjem i novcem razbacanim po krevetu, a svojoj djevojci poslao je poruku da je „sve spremno“.

Već sljedećeg jutra, u 5.15 časova, u njegovu sobu upala je naoružana policija.

Odbrana tvrdila da je bio uspješan sportista koji je zalutao

Njegov advokat Pol Hajns (Paul Hynes) kao olakšavajuću okolnost istakao je Natlandove godine.

Opisao ga je kao „mladog, popularnog i uspješnog učenika i sportistu“ koji je zbog zavisnosti od droge krenuo pogrešnim putem.

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Sam Natland je tokom svjedočenja pred porotom tvrdio da nije bio međunarodni plaćeni ubica.

„Nisam bio nikakav međunarodni ubica. Stekao sam utisak da ljudi to očekuju od mene, da igram tu ulogu. Znao sam da to nisam ja“, rekao je Natland.

Međutim, sudija Čima-Grab (Cheema-Grubb) tokom televizijskog prenosa izricanja presude u sudu u Vuliču istakla je da poruke koje je slao pokazuju „ne samo učešće, nego u pojedinim trenucima i uzbuđenje“ zbog planiranog zločina.

„Pristali ste da budete izvršilac ubistva i istrajali ste u tome, uprkos brojnim prilikama da odustanete“, poručila je sudija.

Ona je naglasila da je policijska intervencija spriječila zločin koji bi, prema njenoj procjeni, Natland zaista počinio.

„Iako niko nije ubijen niti fizički povrijeđen, sigurna sam da biste, da policija nije intervenisala i spriječila plan, učinili ono na šta ste pristali“, zaključila je sudija.

(Indeks)