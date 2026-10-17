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Dosije Tesla: Misterije života i rada genija koji je bio ispred svog vremena

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Izvor:

ATV

17.10.2026 10:19
Досије Тесла: Мистерије живота и рада генија који је био испред свог времена

Nikola Tesla bio je jedan od najvećih umova u istoriji nauke, a njegovi izumi i danas otvaraju brojna pitanja. Šta se dogodilo sa njegovim istraživanjima, koliko je njegovog rada ostalo nepoznato i da li su neke od njegovih ideja bile daleko ispred vremena u kojem je živio?

Dokumentarni serijal „Dosije Tesla“ donosi istraživanje tajni koje prate život i nasljeđe slavnog naučnika. Tim koji čine astrofizičar Travis Tejlor, istraživački novinar Jason Stapleton i autor i istraživač Teslinog života Marc Seifer istražuje dokumente, tragove i neodgovorena pitanja povezana sa njegovim radom.

Kroz naučna istraživanja, istorijske zapise i praktične eksperimente, serijal pokušava da rasvijetli misterije koje su decenijama intrigirale javnost i otvori prostor za novo sagledavanje Teslinog nasljeđa.

Dokumentarni serijal „Dosije Tesla“ ned‌jeljom u 20časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Dokumentarni serijal Dosije Tesla

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