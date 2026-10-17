Britanska vojska alarmirala: Neko špijunira?

Objekti su primijećeni iznad Sjevernog mora, a istrage o oba incidenta su u toku, objavio je danas britanski „Telegraf“ (The Telegraph).

Prvi incident dogodio se 18. februara, kada je avion-tanker „erbas vojadžer“ (Airbus Voyager) dopunjavao gorivom borbeni avion „tajfun“ (Typhoon) kod Kromera, u Norfolku.

Prema izvještaju i audio-snimcima koje su pregledali istražitelji, neidentifikovani objekat prošao je neposredno iznad tankera, zbog čega se pilot instinktivno sagnuo.

Pilot je vojnom kontroloru prijavio da je objekat ličio na mali dron i da se kretao od istoka ka zapadu, na visini od oko 30 do 45 metara iznad aviona.

Posada „tajfuna“, koji je u tom trenutku dopunjavao gorivo, takođe je primijetila objekat.

Međutim, kontrolor je naveo da ga nije vidio na radaru.

Drugi incident tokom simulirane vazdušne borbe

Drugi incident zabilježen je 23. februara, tokom simulirane vazdušne borbe između dva aviona „tajfun“.

Jedan od pilota prijavio je crni, kružni objekat, približne veličine automobilske gume, koji je prošao oko 90 metara iznad njegovog aviona, na visini od oko 3.800 metara i približno 48 kilometara od Hambersajda.

Ni taj objekat nije registrovan radarom, a kontrolor je slučaj prijavio policiji Sjevernog Jorkšira.

RAF je zaključio da su piloti u oba slučaja postupili na odgovarajući način.

U izvještaju o drugom incidentu navedeno je da nisu utvrđeni uzročni faktori, jer se susret dogodio van frekvencije i objekat nije bio vidljiv na radaru.

Nema dokaza o povezanosti sa neprijateljskim državama

Za sada nema dokaza da su neidentifikovani objekti povezani sa neprijateljskim državama.

Pilot aviona-tankera „vojadžer“ naveo je da nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi da je riječ o dronu, te da je objekat mogao biti i balon ili nešto slično.

Prema navodima „Telegrafa“, dronovima je, po pravilu, zakonom zabranjeno da lete iznad 400 stopa, odnosno oko 122 metra, dok je jedan od objekata primijećen na visini od oko 5.000 metara.

Privatni operateri koji žele da lete u vojnim zonama za obuku duž istočne obale moraju prethodno dobiti odobrenje vojnih vlasti.

Sumnja na nadzor vojnih baza

Incidenti su se dogodili u vrijeme pojačane zabrinutosti zbog mogućeg nadzora vojnih objekata dronovima.

U izvještaju Međunarodnog instituta za strateške studije navedeno je da je između avgusta 2024. i februara 2026. godine vođena kampanja nadzora dronovima iznad vojnih baza u Velikoj Britaniji i Evropi, za koju se sumnja da je povezana sa ruskim obavještajnim službama i brodovima takozvane ruske „flote u sjenci“.

U tim incidentima dronovi su primijećeni iznad baza RAF-a Lejkenhit u Safoku i Ferford u Glosterširu, kao i iznad najmanje dvije druge vazduhoplovne baze u Engleskoj koje koriste američke snage.

### Britanija ulaže milijarde u odbranu od dronova

Portparol britanskog Ministarstva odbrane izjavio je da su unaprijeđeni nadzor i mogućnosti otkrivanja povećali sposobnost identifikovanja i procjene potencijalnih aktivnosti dronova.

On je dodao da Britanija ulaže više od dvije milijarde funti u šire kapacitete protivvazdušne odbrane i borbe protiv dronova, uključujući unapređenje i održavanje flote aviona „tajfun“.

Ministarstvo je navelo da ostaje na oprezu zbog mogućih prijetnji, ali je naglasilo da viđenja dronova ne znače nužno da je riječ o neprijateljskoj aktivnosti.