Visoki zvaničnik Vatikana priznao: „Stvari će sada biti drugačije“

Zdravlje pape Lava XIV (71) ne treba uzimati zdravo za gotovo, izjavio je visoki vatikanski diplomata, nadbiskup Pol Galager, nakon što je papi dijagnostikovan adenokarcinom pluća, poslije operacije uklanjanja donjeg režnja desnog plućnog krila.

Galager, koji je na čelu diplomatije Vatikana od 2014. godine, rekao je za Bi-Bi-Si da je vijest o papinom zdravstvenom stanju „pomalo promijenila pravila igre“ i da će stvari ubuduće biti drugačije.

Govoreći u utorak, nakon što je objavljeno da je papa operisan, ali prije nego što je potvrđena dijagnoza raka, Galager je rekao da su možda papino zdravlje uzimali zdravo za gotovo, jer je djelovao fizički spremno i u dobroj kondiciji, prenosi Bi-Bi-Si.

„Sada nam je rečeno da nije u odličnom zdravstvenom stanju i da stvari moraju da se riješe“, rekao je nadbiskup i dodao da su crkveni zvaničnici možda pretpostavili da papa nije suočen sa istim ranjivostima i procesom starenja kao drugi ljudi.

Galager je rekao da je zabrinut i da bi trebalo razjasniti kako je zdravstveni problem otkriven i šta se tačno dogodilo, ali je izrazio nadu da će se papa oporaviti.

Nadbiskup, porijeklom iz Liverpula, rekao je i da očekuje da bi papa u nekom trenutku mogao da posjeti Veliku Britaniju.

Naveo je da papa tek počinje da razmatra svoje obaveze za 2027. godinu i da su eventualne posjete još u fazi razmatranja, jer zahtijevaju dugotrajno planiranje.

Papa je operisan u utorak popodne u rimskoj bolnici Đemeli.

Vatikan je saopštio da je operacija bila uspješna i da je protekla bez komplikacija, kao i da se papa postepeno oporavlja.

Prema navodima Vatikana, prije zahvata nije pokazivao simptome infekcije ili bolesti.

Nije saopšten datum njegovog izlaska iz bolnice, ali se očekuje da će oporavak trajati oko sedam dana.

Vatikan je naveo da se očekuje da papa predvodi nedjeljnu molitvu Anđeo Gospodnji.

Papa je ranije sam objavio da su mu ljekari pronašli čvorić na plućima.

Nakon dodatnih pregleda, medicinski tim je potvrdio da je riječ o kanceroznoj promjeni, što je, prema saopštenju Vatikana, bilo u skladu sa sumnjama na osnovu preoperativnih testova.

(B92)