Institut za javno zdravstvo: Vakcinacija protiv gripa tokom novembra

Vakcinacija protiv gripa u Republici Srpskoj ove godine počeće tokom novembra zbog prelaska sa četvorovalentne na trovalentnu vakcinu, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

U Institutu navode da su za ovogodišnju sezonu naručili 18.000 doza vakcina namijenjenih kategorijama stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, te dodatnih 2.500 doza za građane koji žele da se vakcinišu o svom trošku.

Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Branka Subotić Radivojac rekla je Srni da će o detaljima i cijeni građani biti blagovremeno obaviješteni.

Vakcinacija će se obavljati u ambulanti za imunizaciju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koja se nalazi u zgradi pored Muzičke škole, u Ulici Jovana Dučića u Banjaluci, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova, kao i u regionalnim centrima Instituta.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi i oni kojima je izvršena transplantacija bubrega, osobe oboljele od šećerne bolesti koje koriste insulin, kao i pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno oni sa ugrađenim stentom, kojima je rađena balon-dilatacija, ugrađen bajpas, vještačke valvule ili pejsmejker.

Ona je dodala da pravo na besplatnu vakcinaciju protiv gripa imaju i HIV pozitivne osobe i oboljeli od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, kao i zaposleni na infektivnim klinikama i odjeljenjima, te u jedinicama intenzivne medicine.

- Besplatna vakcinacija predviđena je i za osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile hemoterapiju i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, te lica sa posebnim potrebama koja borave u kolektivnom smještaju. Za navedene kategorije stanovništva vakcine će biti dostupne u pripadajućim domovima zdravlja - pojasnila je Subotić Radivojac.

Iz Instituta vakcinaciju protiv gripa preporučuju svima, a posebno hroničnim bolesnicima, starijim osobama, zdravstvenim radnicima, zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja, kao i osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu sa pripadnicima rizičnih grupa i onima koji njeguju malu djecu.