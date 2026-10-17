Logo

Jutro donijelo svježinu, a evo šta kažu meteorolozi za ostatak dana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 09:07

Komentari:

0
мраз зима снијег хладноћа лед температура ниска температура
Foto: Pexels/Christina & Peter

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano, a na istoku promjenljivo oblačno, mjestimično je moguća vrlo slaba kiša.

Uveče pretežno oblačno u većini krajeva, bez padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini tokom jutra umjerena do pojačana bura. U nastavku dana vjetar u slabljenju.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 stepena Celzijusova na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 12.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno sunčano u većini predjela i svježe. Oko rijeka i po kotlinama i dalje ima magle.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros nešto više oblaka bilo u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vrijeme

Vrijeme za vikend

Vremenska prognoza

Hladnoća

Temperatura

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бивша НБА звијезда Амаре Стодемајер направио је неочекиван заокрет у каријери.

Društvo

Kakav preokret: Bio je NBA zvijezda i milioner, a sada je obukao policijsku uniformu

44 min

0
Беба рођене бебе породилиште

Društvo

Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 23 bebe

1 h

0
Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз

Društvo

Hiljade ljudi godišnje dožive srčani zastoj: Tri koraka mogu spasiti život

1 h

0
хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Vikend horoskop za sve znakove: Kome stiže ljubav, a ko mora da pripazi na novac?

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

46

Nadutost vam kvari jutro? Dodajte ovaj sastojak uz jutarnju kavu i riješite se problema

09

39

Vatra guta sve pred sobom: Hiljade ljudi u Kaliforniji u opasnosti, škole zatvorene

09

30

Fudbaler došao u Britaniju ubiti čovjeka, naredbe mu slao "Agent 47"

09

25

U Hrvatskoj u riziku od siromaštva 19,5 odsto stanovnika

09

17

Viralni intervju o kojem svi pričaju: Oglasile se i reporterka i supruga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima