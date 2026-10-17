Jutro donijelo svježinu, a evo šta kažu meteorolozi za ostatak dana

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano, a na istoku promjenljivo oblačno, mjestimično je moguća vrlo slaba kiša.

Uveče pretežno oblačno u većini krajeva, bez padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini tokom jutra umjerena do pojačana bura. U nastavku dana vjetar u slabljenju.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 stepena Celzijusova na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 12.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno sunčano u većini predjela i svježe. Oko rijeka i po kotlinama i dalje ima magle.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros nešto više oblaka bilo u istočnim i sjeveroistočnim područjima.