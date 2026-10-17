Vatra guta sve pred sobom: Hiljade ljudi u Kaliforniji u opasnosti, škole zatvorene

Naredbe za evakuaciju izdate su danas, 17. oktobra, za dijelove okruga Orindž u Kaliforniji, gdje se požar Norte brzo širi, a najmanje šest kuća je oštećeno ili uništeno.

U gašenju učestvuje oko 400 vatrogasaca, dok je još 400 na putu ka ugroženim područjima, saopštili su zvaničnici, prenosi ABC.

Požar je izbio u petak popodne po lokalnom vremenu u San Klementeu i do sada je zahvatio najmanje 465 hektara, prenosi Tanjug.

Prema podacima vatrogasne službe okruga Orindž, evakuacija obuhvata oko 4.600 ljudi, dok je skoro 16.000 ljudi u ugroženom području, navedeno je u saopštenju.

Šef vatrogasne službe okruga Orindž Ti-Džej Mekgavern rekao je da su vremenski uslovi i topografija doprinijeli brzom širenju požara.

U požaru nije povređen nijedan stanovnik, ali su povrede zadobila dva vatrogasca.

Vatrogasne ekipe gase požar sa zemlje i iz vazduha, a građanima je upućen apel da izbjegavaju ugroženo područje.

Nekoliko škola u ujedinjenom školskom okrugu Kapistrano zatvoreno je iz predostrožnosti.

Požar je izbio u vrijeme nepovoljnih uslova za šumske požare, uključujući jake vjetrove Santa Ane i visoke temperature.

Upozorenja na visok rizik od požara na snazi su do večeras za okruge Los Anđeles i Ventura, kao i za podnožje kanjona Antilopa.

Požar Norte gori oko 32 kilometra sjeverno od požara Henderson u vojnoj bazi Kamp Pendleton, u okrugu San Dijego, a zahvatio je 8.000 hektara, prenosi Tanjug.