Logo

Vatra guta sve pred sobom: Hiljade ljudi u Kaliforniji u opasnosti, škole zatvorene

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 09:39

Komentari:

0
Ватрогасци поливају водом кров куће која је изгорјела у пожару Норте у петак, 16. октобра 2026. године, у Сан Хуан Капистрану, у Калифорнији.
Foto: Tanjug/AP Photo/Denis Poroy

Naredbe za evakuaciju izdate su danas, 17. oktobra, za dijelove okruga Orindž u Kaliforniji, gdje se požar Norte brzo širi, a najmanje šest kuća je oštećeno ili uništeno.

U gašenju učestvuje oko 400 vatrogasaca, dok je još 400 na putu ka ugroženim područjima, saopštili su zvaničnici, prenosi ABC.

Požar je izbio u petak popodne po lokalnom vremenu u San Klementeu i do sada je zahvatio najmanje 465 hektara, prenosi Tanjug.

Prema podacima vatrogasne službe okruga Orindž, evakuacija obuhvata oko 4.600 ljudi, dok je skoro 16.000 ljudi u ugroženom području, navedeno je u saopštenju.

Šef vatrogasne službe okruga Orindž Ti-Džej Mekgavern rekao je da su vremenski uslovi i topografija doprinijeli brzom širenju požara.

U požaru nije povređen nijedan stanovnik, ali su povrede zadobila dva vatrogasca.

Vatrogasne ekipe gase požar sa zemlje i iz vazduha, a građanima je upućen apel da izbjegavaju ugroženo područje.

Nekoliko škola u ujedinjenom školskom okrugu Kapistrano zatvoreno je iz predostrožnosti.

Požar je izbio u vrijeme nepovoljnih uslova za šumske požare, uključujući jake vjetrove Santa Ane i visoke temperature.

Upozorenja na visok rizik od požara na snazi su do večeras za okruge Los Anđeles i Ventura, kao i za podnožje kanjona Antilopa.

Požar Norte gori oko 32 kilometra sjeverno od požara Henderson u vojnoj bazi Kamp Pendleton, u okrugu San Dijego, a zahvatio je 8.000 hektara, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kalifornija

požar

Amerika

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фудбалер дошао у Британију убити човјека, наредбе му слао "Агент 47"

Svijet

Fudbaler došao u Britaniju ubiti čovjeka, naredbe mu slao "Agent 47"

20 min

0
Трамп: Ако нисте сигурни како се неко зове са Блиског истока, реците само Мухамед

Svijet

Tramp: Ako niste sigurni kako se neko zove sa Bliskog istoka, recite samo Muhamed

39 min

1
Ескалација на Блиском истоку: Експлодирао танкер са 2 милиона барела нафте

Svijet

Eskalacija na Bliskom istoku: Eksplodirao tanker sa 2 miliona barela nafte

59 min

0
Портпарол Бијеле куће Кејти Захарија разговара са новинарима у сали за брифинге „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући у Вашингтону, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Svijet

Oglasila se bivša portparolka Bijele kuće: Hvala predsjedniku Trampu na izuzetnoj privilegiji

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

48

Plavi voz Josipa Broza Tita ponovo u funkciji

09

46

Nadutost vam kvari jutro? Dodajte ovaj sastojak uz jutarnju kavu i riješite se problema

09

39

Vatra guta sve pred sobom: Hiljade ljudi u Kaliforniji u opasnosti, škole zatvorene

09

30

Fudbaler došao u Britaniju ubiti čovjeka, naredbe mu slao "Agent 47"

09

25

U Hrvatskoj u riziku od siromaštva 19,5 odsto stanovnika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima