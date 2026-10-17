Eskalacija na Bliskom istoku: Eksplodirao tanker sa 2 miliona barela nafte

Rakete su pogodile međunarodni aerodrom u Adenu, u Jemenu, dok je vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila da je presrela balističku raketu usmjerenu prema gradu Janbuu na Crvenom moru.

Janbu je jedno od ključnih saudijskih središta za izvoz nafte, koje omogućava kraljevini da isporučuje sirovu naftu na međunarodna tržišta preko Crvenog mora, zaobilazeći Ormuski moreuz.

Iran je u velikoj mjeri blokirao ovaj strateški pomorski prolaz otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli napade na tu zemlju.

Presretnute rakete i dronovi iznad Saudijske Arabije

Koalicija je saopštila da je uništila i dvije krstareće rakete iznad Crvenog mora, kao i tri drona u južnom dijelu Saudijske Arabije i oblasti Rijada. Međutim, nije precizirano ko stoji iza napada.

U južnom jemenskom gradu Adenu dvije rakete pale su na područje međunarodnog aerodroma, potvrdile su lokalne bezbjednosne vlasti, optužujući za napad Hute, pobunjeničku grupu povezanu s Iranom.

Prema njihovim navodima, riječ je o drugom napadu na ovaj aerodrom za manje od sedam dana. Huti nisu odmah preuzeli odgovornost.

Žrtve nisu prijavljene, a u trenutku napada avion kompanije Jemenija ervejz (Yemenia Airways), koji je trebalo da leti za Kairo, pripremao se za polijetanje.

Cijena nafte dostigla 110 dolara po barelu

Eskalacija sukoba i sve veće bezbjednosne prijetnje na Bliskom istoku izazvale su zabrinutost zbog sigurnosti pomorskog saobraćaja i mogućeg smanjenja globalnog snabdijevanja energentima.

Zbog toga je cijena sirove nafte tipa brent u petak nakratko dostigla 110 dolara po barelu, prvi put od maja.

Saudijske službe civilne zaštite izdale su rano u subotu upozorenje za grad Abhu, na jugozapadu zemlje, nedaleko od granice s Jemenom. Nešto kasnije objavljeno je da je opasnost prošla.

Slična upozorenja prethodno su izdata u oblasti Džazan i gradu Hamis Mušajtu, gdje su ovakve situacije postale učestale otkako su prošlog mjeseca obnovljene borbe.

Istovremeno, mediji povezani s Hutima izvijestili su o napadima istočno od grada Sade, na sjeverozapadu Jemena.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je na tom području uništila dva lansera balističkih raketa.

Nastavak sukoba između Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom izazvao je strah od dodatnog pogoršanja humanitarne krize u Jemenu, na šta upozoravaju i humanitarne organizacije.

Eksplodirao tanker sa više od dva miliona barela nafte

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u subotu da je naftni tanker eksplodirao i zapalio se nakon što je tokom prolaska kroz Ormuski moreuz naletio na pomorsku minu, prenijeli su iranski mediji.

Prema njihovim navodima, tanker je prevozio više od dva miliona barela sirove nafte.

Iranska strana tvrdi da je brod pokušao nezakonito da prođe kroz ovaj strateški pomorski prolaz, koristeći rutu koju vlasti u Teheranu nisu odobrile.