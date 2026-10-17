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Dmitrijev o ukidanju američkih sankcija Moskvi - "istorijski trenutak"

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17.10.2026 08:20

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Дмитријев о укидању америчких санкција Москви - "историјски тренутак"
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Suspendovanje pojedinih odredaba zakona o sankcijama Rusiji na koje se odlučila administracija predsjednika SAD Donalda Trampa je zaista važan i istorijski trenutak, ocijenio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa drugim zemljama Kiril Dmitrijev.

On je na "Iksu" komentarisao protivljenje američkog predsjednika uvođenju sankcija ruskim zvaničnicima, bankama i organizacijama na osnovu novog takozvanog Grejemovog zakona.

Dmitrijev je istakao da je zakon, koji je prošao kroz temeljne i negativne promjene nakon smrti američkog senatora Lindzija Grejema, mogao da obustavi ekonomsku saradnju Rusije i SAD, što bi prije svega nanijelo veliku štetu američkoj ekonomiji i globalnim tržištima.

"Ekonomska saradnja Rusije i SAD je u interesu obje države. Ona doprinosi globalnoj ekonomskoj stabilnosti i postavlja temelj za izgradnju povjerenja i postizanja trajnog mira", naveo je Dmitrijev, prenosi Srna.

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Kiril Dmitrijev

Moskva

Rusija

sankcije

Amerika

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