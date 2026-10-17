Suspendovanje pojedinih odredaba zakona o sankcijama Rusiji na koje se odlučila administracija predsjednika SAD Donalda Trampa je zaista važan i istorijski trenutak, ocijenio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa drugim zemljama Kiril Dmitrijev.

On je na "Iksu" komentarisao protivljenje američkog predsjednika uvođenju sankcija ruskim zvaničnicima, bankama i organizacijama na osnovu novog takozvanog Grejemovog zakona.

Dmitrijev je istakao da je zakon, koji je prošao kroz temeljne i negativne promjene nakon smrti američkog senatora Lindzija Grejema, mogao da obustavi ekonomsku saradnju Rusije i SAD, što bi prije svega nanijelo veliku štetu američkoj ekonomiji i globalnim tržištima.

"Ekonomska saradnja Rusije i SAD je u interesu obje države. Ona doprinosi globalnoj ekonomskoj stabilnosti i postavlja temelj za izgradnju povjerenja i postizanja trajnog mira", naveo je Dmitrijev, prenosi Srna.