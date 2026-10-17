Nadutost vam kvari jutro? Dodajte ovaj sastojak uz jutarnju kavu i riješite se problema

A rješenje je već u vašoj kuhinji. Kesica jednog finog mljevenog začina stoji u ormariću iznad šporeta, u svakoj prodavnici košta manje od 50 dinara, a mnogi je otvore tek u decembru, dok peku praznične kolače.

Muka obično počinje čim se probudite. Stomak je težak još od sinoć, odjeća steže malo više nego juče, a taj osjećaj nelagode ne prolazi ni poslije prve kafe. Kada se probava uspori na dva-tri dana, stomak se dodatno naduje, a cijeli dan počne sa težinom umjesto sa energijom.

Šta možete dodati u kafu, a već stoji u kuhinji?

Mljeveni đumbir. To je cijela tajna. Onaj isti žućkasti prah oštrog mirisa koji najčešće otvaramo tek u decembru, dok pečemo medenjake. A u narodnoj tradiciji od davnina se cijeni kao odličan saveznik za lakši stomak.

Glavna moć krije se u gingerolu – sastojku od kog potiče ona prijatna ljutina. Studije potvrđuju ono što su naše bake već znale: gingerol prirodno podstiče rad stomaka, ubrzava varenje i sprečava nadutost.

U radu objavljenom u časopisu „European Journal of Gastroenterology and Hepatology“, istraživanje o uticaju đumbira na pražnjenje želuca kod zdravih ispitanika pokazalo je da je đumbir uticao na brzinu pražnjenja želuca u poređenju sa placebom.

Koliko đumbira ide u šolju i u kom trenutku?

Za početak je dovoljno od četvrtine do pola kašičice mljevenog đumbira na jednu šolju kafe. Dodajte ga u već skuvanu kafu i dobro promiješajte, da se ravnomjerno raspodjeli.

Ako vam je ukus prejak, smanjite količinu. Ovakva kafa za probavu može biti zanimljiv dodatak jutarnjoj rutini, ali ne pretjerujte s đumbirom ako vam ne prija.

Ukus đumbira je izražen i ljutkast, pa nema potrebe da sipate mnogo. Za blaži napitak dodajte malo mleka ili ga spojite sa onim što inače stavljate u kafu.

Ovo svakako nije nikakav novi recept, već trik sa začinom koji verovatno već imate u špajzu. Zato je sve potpuno jednostavno i bez ikakvog rizika. Ako vam ukus ne odgovori poslije dva-tri jutra, niste izgubili ništa sem pola kašičice praha. A ako vam prijatno legne, dobili ste jutarnji napitak koji prija stomaku, bez dodatnog dinara troška.

Zašto kafa za varenje djeluje i bez ikakvog dodatka?

Kod dijela ljudi kafa i sama pokreće debelo crijevo, a kod nekih se to desi prilično brzo poslije ispijanja. Zanimljivo je da reakcija ne zavisi samo od kofeina, jer su slični efekti primjećeni i poslije kafe bez kofeina.

Zato se kod nekih potreba za odlaskom u toalet javi svega nekoliko minuta posle jutarnje šolje, dok drugi ne osete baš ništa. Svaki organizam reaguje na svoj način.

Ravan stomak nije isto što i topljenje sala:

Budimo pošteni. Nijedan napitak ne može ciljano da skine masne naslage sa stomaka. Menja se osećaj nadutosti i težine, i zbog toga stomak izgleda ravnije.

Ako se posle jutarnje kafe creva lakše isprazne i nadutost splasne, razliku ćete videti na garderobi i osetiti tokom dana. To, ipak, nije gubitak masnog tkiva.

Ko sa đumbirom u kafi treba da bude oprezan?

Ako imate osjetljiv želudac, gorušicu ili refluks, budite oprezni sa đumbirom i kafom. Kod nekih mogu da izazovu peckanje i pojačaju tegobe. Tada probajte manju količinu ili izaberite neki drugi napitak.

Ako pijete lekove za razređivanje krvi ili imate određene zdravstvene probleme, posavjetujte se sa ljekarom prije nego što počnete redovno da unosite veće količine đumbira.

Kada vas često muče zatvor, jaka nadutost ili bolovi u stomaku, ne oslanjajte se samo na kućne recepte. Ako tegobe ne prolaze, najbolje je da se javite ljekaru.

Jutarnja šolja kafe za varenje može biti prijatan dio rutine, a malo đumbira zanimljiv način da joj promijenite ukus.

Samo ne očekujte da se sve riješi preko noći. Za urednu probavu mnogo više znače dovoljno tečnosti, vlakna, kretanje i redovne navike, prenosi Krstarica.