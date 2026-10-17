Logo

U prvom planu: Petar Đokić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

17.10.2026 10:51
У првом плану: Петар Ђокић

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Petar Đokić

Više iz rubrike

Битно: Резултати фудбалске репрезентације Србије и стање у српском фудбалу

Emisije

Bitno: Rezultati fudbalske reprezentacije Srbije i stanje u srpskom fudbalu

1 d

0
У другом плану: Зоран Стевановић

Emisije

U drugom planu: Zoran Stevanović

1 d

0
Битно: Ментално здравље

Emisije

Bitno: Mentalno zdravlje

2 d

0
На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе

Emisije

Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Misteriozne pošiljke izazvale uzbunu: Evakuisane kancelarije, FBI pokrenuo veliku istragu

13

45

Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

13

31

Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

13

30

Energo klub: Elektroenergetski sistem Republike Srpske

13

24

Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima