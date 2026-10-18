Misica dobila 10 godina robije: Po mnogima to je malo za ono što je učinila

Bivša navijačica Univerziteta u Kentakiju, koja je ubila svoju novorođenu bebu, a zatim sakrila njeno tijelo u ormar, osuđena je na 10 godina zatvora!

Laken Sneling (22) rodila je dečaka 27. avgusta 2025. godine u svom stanu u univerzitetskom kampusu, a zatim je u panici ugušila novorođenče.

Iako je u početku negirala optužbe, Sneling je ovog avgusta priznala krivicu za ubistvo iz nehata, rekavši pred sudnicom u kojoj je vladala tišina: "Uskratila sam mu kiseonik".

Sneling se pojavila pred sudijom Dajanom Mini­fild u Okružnom sudu okruga Fejet, gdje je osuđena na 10 godina zatvora. Tužioci su preporučili kaznu od 10 godina zatvora u okviru sporazuma o priznanju krivice.

Otac bebe, kvoterbek sa koledža Izaja Hol, kratko se obratio tokom izricanja presude Sneling, nagoveštavajući da joj je oprostio.

"Ne želim Laken ništa loše. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Ne mogu to da promjenim", rekao je on.

Vjeruje se da je Hol svom sinu dao ime Mekoj Kejd Hol.

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Bebina baka po ocu, koja se takođe obratila sudu tokom ročišta u petak, opisala ga je kao "savršeno zdravog, prelijepog dječaka" koji je "zaslužio priliku da odraste i bude voljen".

Dok je u petak izricala presudu, sudija Mini­fild rekla je Sneling da će imati "mnogo vremena" da razmišlja o svom zločinu.

"S obzirom na prirodu ovog krivičnog djela, ne ispunjavate čak ni uslove da budete razmatrani za uslovnu kaznu", rekla je sudija bivšoj navijačici i učesnici takmičenja za mis.

"Znate, ovo je nasilni zločin. Ovo je zločin kojim je oduzet život nedužnoj bebi koja nije učinila ništa loše apsolutno ništa osim što je došla na svijet i udahnula vazduh, i to je sve".

The former University of Kentucky cheerleader who killed her newborn baby and hid his body in a closet has been sentenced to 10 years in prison https://t.co/GMslet0rQ8 🔗 https://t.co/qag5yLVB8z — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2026

"Mladi ste, imate 22 godine. Imaćete mnogo života pred sobom. Ova porodica Kejd će imati mnogo života pred sobom, ali ova rupa nikada neće nestati. Ova usamljenost, ovo upravo sada u vašem stomaku, nikada neće nestati. Moraćete da pronađete načine da živite sa tim i sve će to doći samo od Boga".

Sneling je odmah pritvorena nakon ročišta za izricanje kazne. Bila je u kućnom pritvoru u kući svojih roditelja u Tenesiju od svog prvog saslušanja u septembru 2025. U martu je položila kauciju od 10.000 dolara koja će biti ponovo puštena nakon druge optužnice.

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Sneling je 415 dana bila u kućnom pritvoru. Sneling je uhapšena 30. avgusta 2025. godine, tri dana nakon što je rodila dijete u svom stanu van kampusa.

Njene cimerke su rekle policiji da su čule čudne zvuke koji su dolazili iz njene sobe tokom porođaja, jer se navijačica porodila sama i u tajnosti.

Nakon porođaja, Sneling je sredila mjesto događaja i napustila svoj dom kako bi otišla u Mekdonalds.

Njene cimerke su rekle da su potom pronašle mrtvu novorođenčad u krvavo natopljenom peškiru i kesi za smeće sakrivenoj na podu njenog ormara, umotanoj u plastičnu kesu.

Jedna prijateljica je rekla da je prijavila policiji da je beba bila "hladna na dodir" kada su je pronašli. Njene užasnute cimerke su rekle policiji da vjeruju da je neko vrijeme krila trudnoću.

Fotografije iz prošlog aprila prikazuju Sneling kako nastupa sa britanskim kaskaderskim timom sa onim što izgleda kao trudna izbočina na stomaku.

Prvobitno je optužena za zlostavljanje leša, falsifikovanje fizičkih dokaza i prikrivanje rođenja bebe, a u septembru se izjasnila da nije kriva po tim optužbama.

Nakon hapšenja, Sneling je prvobitno tvrdila da je novorođenče mrtvorođenče. Rekla je da ne vjeruje da beba "diše ili da je živa", a zatim je tvrdila da se onesvestila na bebi i probudila se vidjevši da "postaje plavo-ljubičasta".

U sudskim dokumentima se navodi da je Sneling istražiteljima rekla da je umotala svoje novorođenče "kao burito" i "položila pored", objašnjavajući da je paničila i da joj je to "dalo malo utjehe u tom trenutku".

Policija je kasnije tvrdila da je Sneling rekla medicinskom radniku da je njeno novorođenče pokazalo "malo pokreta fetusa" i da je "cvilelo" kada se rodilo.

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Sneling je potom ponovo optužena u martu 2026. godine za ubistvo iz nehata prvog stepena nakon što je Kancelarija medicinskog istražitelja Kentakija utvrdila da je dječak bio živ kada se rodio i da je umro kao posljedica "gušenja".

U avgustu 2026. godine priznala je ubistvo iz nehata prvog stepena, zlostavljanje leša, falsifikovanje fizičkih dokaza i prikrivanje rođenja novorođenčeta kao dio nagodbe o priznanju krivice.

"Bila sam pod velikim emocionalnim stresom i moja beba se rodila neočekivano. I umjesto da mu pomognem, okončala sam mu život. A poslije sam se sredila i nikome nisam rekla", rekla je kroz suze u sudnici, prenosi Telegraf.