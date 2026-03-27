Tuga! Preminula djevojka (20) nakon proslave rođendana

ATV

27.03.2026

14:51

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана
Mlada misica Dženifer iz Bratislave preminula je u 20. godini nakon teške bolesti.

Tužnu vijest potvrdili su organizatori takmičenja, pri čemu je tragedija dogodila ubrzo nakon proslave njenog rođendan.

Mlada žena je duže vrijeme borila sa sa rakom pluća. Prema organizatorima bila je izuzetna ne samo svojim izgledom, već i snažnom ličnošću, energijom i pozitivnim pristupom životu.

- Sa dubokim tugom smo primili vijest da nas je zauvijek napustila finalista prvog izdanja Euro Mis Roma. Nakon teške borbe sa rakom pluća otišla je lijepa, snažna i izuzetna žena koja je bila dio naše porodice. U ime organizatora želimo da izrazimo iskreno saučešće porodici, bližnjima i svima koji su je voljeli. Njen osmjeh, energija i dobrota koju je širila oko sebe ostaće zauvijek u našim srcima. Počivaj u miru - naveli su organizatori na društvenoj mreži.

Preminula djevojka koja je ubila bivšeg partnera i strinu: Nakon zločina digla ruku na sebe

U javnost je dospjela 2024. godine, kada se probila do finala prvog izdanja takmičenja. Njen odlazak je pogodio organizatore i javnost. Na društvenim mrežama na nju se prisjećaju sa velikom tugom i porodici izražavaju iskreno saučešće. Mnogi je opisuju kao dragu i srdačnu djevojku, koja je uspjela da ostavi snažan utisak, piše Bratislavak.

Pročitajte više

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

Ekonomija

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

3 h

0
Мајкл Флин

Svijet

Ispravljena nepravda: Ministarstvo plaća više od milion dolara Majklu Flinu

20 h

0
Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

Banja Luka

Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u banjalučkoj školi: Jedna stvar posebno zabrinjava

4 h

0
Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске

Ekonomija

Značajan iskorak na međunarodnom tržištu: Uspješna prodaja evroobveznica Srpske

22 h

1

Više iz rubrike

Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Svijet

Raste pritisak na Saru Ferguson da svjedoči o Džefriju Epstinu

3 h

0
Иран открио у каквом је стању Хамнеи и зашто га "свијет још није видио"!

Svijet

Iran otkrio u kakvom je stanju Hamnei i zašto ga "svijet još nije vidio"!

3 h

0
Украјина "добила" новог противника

Svijet

Ukrajina "dobila" novog protivnika

4 h

0
Драматично упозорење Револуционарне гарде: Цивили да се хитно склоне од америчких трупа

Svijet

Dramatično upozorenje Revolucionarne garde: Civili da se hitno sklone od američkih trupa

4 h

0

