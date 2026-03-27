Tuga! Preminula djevojka (20) nakon proslave rođendana

Mlada misica Dženifer iz Bratislave preminula je u 20. godini nakon teške bolesti.

Tužnu vijest potvrdili su organizatori takmičenja, pri čemu je tragedija dogodila ubrzo nakon proslave njenog rođendan.

Mlada žena je duže vrijeme borila sa sa rakom pluća. Prema organizatorima bila je izuzetna ne samo svojim izgledom, već i snažnom ličnošću, energijom i pozitivnim pristupom životu.

- Sa dubokim tugom smo primili vijest da nas je zauvijek napustila finalista prvog izdanja Euro Mis Roma. Nakon teške borbe sa rakom pluća otišla je lijepa, snažna i izuzetna žena koja je bila dio naše porodice. U ime organizatora želimo da izrazimo iskreno saučešće porodici, bližnjima i svima koji su je voljeli. Njen osmjeh, energija i dobrota koju je širila oko sebe ostaće zauvijek u našim srcima. Počivaj u miru - naveli su organizatori na društvenoj mreži.

U javnost je dospjela 2024. godine, kada se probila do finala prvog izdanja takmičenja. Njen odlazak je pogodio organizatore i javnost. Na društvenim mrežama na nju se prisjećaju sa velikom tugom i porodici izražavaju iskreno saučešće. Mnogi je opisuju kao dragu i srdačnu djevojku, koja je uspjela da ostavi snažan utisak, piše Bratislavak.

