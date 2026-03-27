Iran otkrio u kakvom je stanju Hamnei i zašto ga "svijet još nije vidio"!

ATV

27.03.2026

14:01

Иран открио у каквом је стању Хамнеи и зашто га "свијет још није видио"!
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je u dobrom zdravstvenom stanju i vodi zemlju, rekao je danas iranski zvaničnik, pripisujući Hamneijevo odsustvo iz javnosti bezbjednosnim problemima.

"Razlog njegovog odsustva iz javnosti je poštovanje bezbednosnih razmatranja zbog trenutnih posebnih okolnosti", rekao je Ali Bahreini, iranski predstavnik u kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, prema iranskoj državnoj Studentskoj novinskoj mreži.

On je rekao da je ajatolah "u dobrom zdravstvenom stanju i da nastavlja da vodi zemlju".

Hamnei se nije pojavljivao u javnosti otkako je njegov otac i bivši vrhovni vođa, Ali Hamnei, ubijen prošlog mjeseca u zajedničkim američko-izraelskim napadima.

Do sada je dao samo pisane izjave.

Ranije ovog meseca, izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je prvog dana američko-izraelske kampanje bombardovanja zadobio prelom stopala i druge lakše povrede.

Pored povrijeđenog stopala, Hamnei (56) je zadobio modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu, rekao je izvor.

