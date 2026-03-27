Ukrajina "dobila" novog protivnika

27.03.2026

12:44

Foto: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Energetska kriza koju je izazvao rat na Bliskom istoku ugrožava snabdijevanje gorivom Kijeva i njegove "ratne napore".

Dvojica neimenovanih ukrajinskih vojnika rekla su za "Politiko" da najnoviji cjenovni šokovi štete njihovim rezervama goriva za borbena vozila poput tenkova, artiljerije i oklopnih transportera.

Cijene goriva su užasne

"Cijene goriva su užasne", rekao je jedan od njih. "Čak i u oružanim snagama trenutno imamo veoma ograničeno gorivo."

Drugi vojnik je objasnio kako je dizel prioritet za borbene jedinice u regionu Donbasa. "Mi nismo na frontu", rekao je o svojoj lokaciji. "Dakle, mi nismo prioritet... naši tenkovi i ostale stvari se ne kreću mnogo, tako da je manji prioritet slati nam dizel nego, recimo, drugim jedinicama."

Cijene goriva za ukrajinske civile su takođe vrtoglavo porasle, podstičući inflaciju. Od kada je Iran blokirao Ormuski moreuz cijene nafte su skočile i do 120 dolara po barelu, što je dovelo do strahova od globalne recesije.

Nema nestašice goriva na ukrajinskom tržištu

Ipak, portparol ukrajinskog ministarstva energetike tvrdi da "nema nestašice goriva na ukrajinskom tržištu".

"Ukrajinska vlada, u saradnji sa učesnicima na tržištu, nastavlja da diverzifikuje pravce snabdijevanja kako bi održala adekvatne nivoe goriva za potrebe Oružanih snaga, industrije i šire javnosti", dodao je.

Nije jasno na koji način Kijev planira da "diverzifikuje" snabdijevanje budući da da zemlja uvozi oko 85 odsto svog goriva iz inostranstva, što je čini u velikoj mjeri zavisnom od spoljnih dobavljača u Evropi i SAD.

Džon Helin, analitičar i osnivač privatne obavještajne organizacije "Blek berd" kaže da, uprkos uzdržanim izjavama, razloga za zabrinutost ima.

"Javne informacije su ograničene, a preciznije informacije, naravno, nisu dostupne", rekao je Helin, naglašavajući da što duže traje rat u Iranu, to će se više "rast cijena energenata osjetiti u ukrajinskom budžetu".

Ukrajinska javna kasa iscrpljena

Ukrajinska javna kasa iscrpljena je sukobom, ali i endemskom korupcijom režima. Vladimir Zelenski sukobio se sa Budimpeštom zbog odbijanja da pusti u rad naftovod "Družba", a njegove prijetnje mađarskom premijeru Viktoru Orbanu rezultirale su Orbanovim vetom na kredit EU od 90 milijardi evra koji je neophodan Kijevu.

"Čak i uz kontinuiranu finansijsku podršku Zapada", rekao je Helin, "dalji šok cijena energenata bi prirodno povećao troškove za Ukrajinu i dodatno opteretio ukrajinsku ekonomiju".

Sa druge strane, Rusija ima koristi od rasta cijena nafte, budući da je američki predsjednik Donald Tramp najavio privremeno ublažavanje sankcija za Rusiju i njenog saveznika Iran u širem pokušaju da podrži tržišta.

"Situacija već stvara prostor za obnovljenu diskusiju u delovima Zapada o smanjenju pritiska na Rusiju", rekao je Helin. "Ukoliko ovaj diskurs dobije na zamahu, mogao bi biti štetniji za ratne napore Ukrajine nego same cijene energenata."

(RT Balkan)

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Obustava gasa Ukrajini dok se ne obnovi isporuka preko "Družbe"

2 d

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajinske službe se miješaju u izbore

3 d

0
Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

Svijet

Digitalni lov na regrute: Nova strategija mobilizacije u Ukrajini

4 d

0
"ЕУ нема план Б"

Svijet

"EU nema plan B"

6 d

0

Više iz rubrike

Драматично упозорење Револуционарне гарде: Цивили да се хитно склоне од америчких трупа

Svijet

Dramatično upozorenje Revolucionarne garde: Civili da se hitno sklone od američkih trupa

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Američka vojska testirala raketu: Da li se radi o novom hipersoničnom projektilu

1 h

0
Друштвене мреже

Svijet

Da li je to rješenje? Planiraju da zabrane društvene mreže djeci do 14 godina

2 h

0
Нападнут Руски дом, бачене флаше са запаљивом течношћу

Svijet

Napadnut Ruski dom, bačene flaše sa zapaljivom tečnošću

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

13

34

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

13

28

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

13

20

Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

13

14

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner