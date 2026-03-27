Da li je to rješenje? Planiraju da zabrane društvene mreže djeci do 14 godina

Autor:ATV
27.03.2026
11:22
Komentari:0
Vlada Austrije planira da uvede zabranu društvenih mreža da djecu mlađu od 14 godina, izjavio je zamjenik austrijskog ministra za digitalizaciju Aleksander Prel.
On je na zajedničkoj konferenciji za novinare članova kabineta iz tri vladajuće stranke rekao da će relevantan nacrt zakona biti spreman do juna, javio je Rojters.
Austrija bi planiranom zabranom postala jedna od nekoliko država u svijetu koje su već uvele slične zakone, prenosi Srna.
