Emirati spremni da pošalju ratnu mornaricu u Hormuški moreuz

27.03.2026

09:23

Foto: Google maps

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/ spremne su da razmjeste snage ratne mornarice radi osiguravanja nastavka prolaza brodova kroz Ormuski moreuz, javio je list "Fajnanšel tajms", pozivajući se na neimenovane izvore.

U izvještaju se navodi da UAE, zajedno sa Bahreinom, pripremaju prijedlog rezolucije Savjeta bezbjednosti UN kojom će se dati mandat za operacije sa ciljem obnove prolaska brodova kroz Ormuski moreuz.

List piše da bi Rusija i Kina, navodno, mogle da budu protiv takve rezolucije.

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je u više navrata nekoliko evropskih zemalja da pošalju brodove u Ormuski moreuz, koji je postao epicentar sukoba sa Iranom, da bi se obnovio prolazak plovila.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da članice bloka nisu spremne da šalju flotu u Ormuski moreuz.

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

