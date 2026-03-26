D‌jevojka iz Bosne i Hercegovine povrijeđena je u današnjem udesu na auto-putu A7 kada je na njen automobil naletio drugi vozač, a sve zbog udesa koji se već desio na istoj dionici puta.

Kako mediji prenose, negd‌je oko 15.20 Japanac, nastanjen u Lincu, vozio je u pravcu sjevera, auto-putem A7 Milkrajs. Prema policijskim navodima, izgubio je kontrolu nad vozilom zbog udesa koji se već desio u suprotnoj kolovoznoj traci, a u kojem su učestvovala tri automobila.

Sopstvenom nepažnjom izgubio je kontrolu nad vozilom, te svom silinom udario u zadnji dio vozila koje je stajalo ispred njega zbog saobraćajne gužve nastale baš zbog prethodnog udesa.

U tom vozilu bila je 22-godišnja državljanka BiH, nastanjena u Ensu, koja je prilikom udara zadobila povrede još uvijek neutvrđenog stepena, pišu Nezavisne novine.

Nakon početne pomoći na licu mesta, kolima hitne pomoći prevezena je u Univerzitetsku bolnicu Kepler u Lincu.