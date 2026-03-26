Logo
Large banner

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

Autor:

ATV

26.03.2026

22:26

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp suspendovao je napade na iransku energetsku infrastrukturu do 6. aprila zbog produženja mirovnih pregovora sa teheranskim vlastima.

"Po zahtjevu iranske Vlade, ovim putem najavljujem suspendovanje napada na iranska energetska postrojenja i infrastrukturu na još 10 dana - do ponedjeljka, 6. aprila", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Сергеј Лавров-16032026

Svijet

On je dodao da se razgovori, uprkos tvrdnjama pojedinih medija i pojedinaca koji šire lažne vijesti, održavaju i da napreduju odlično.

Tramp je ranije danas izjavio da je od iranske Vlade dobio "vrijedan poklon" u vidu deset tankera sa naftom kao znak pažnje. Pohvalio je iranski pregovarački tim, rekavši da razgovara sa odličnim ljudima u Teheranu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner