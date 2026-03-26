Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

Američki predsjednik Donald Tramp suspendovao je napade na iransku energetsku infrastrukturu do 6. aprila zbog produženja mirovnih pregovora sa teheranskim vlastima.

"Po zahtjevu iranske Vlade, ovim putem najavljujem suspendovanje napada na iranska energetska postrojenja i infrastrukturu na još 10 dana - do ponedjeljka, 6. aprila", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

On je dodao da se razgovori, uprkos tvrdnjama pojedinih medija i pojedinaca koji šire lažne vijesti, održavaju i da napreduju odlično.

Tramp je ranije danas izjavio da je od iranske Vlade dobio "vrijedan poklon" u vidu deset tankera sa naftom kao znak pažnje. Pohvalio je iranski pregovarački tim, rekavši da razgovara sa odličnim ljudima u Teheranu.