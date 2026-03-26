Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

ATV

26.03.2026

22:10

Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста
Influenserka iz Velike Britanije Bet Klug pala je sa terase četvrtog sprata hotela "Sin City" u Pataji u Tajlandu.

Slomila je kičmu na 24 mjesta, otkrili su njeni prijatelji. Ljekari joj se bore za život.

Bet Klug pala je na betonsku žardinjeru sa balkona hotela koji ima 22 sprata. Nakon pada nije mogla da pomjera ruke. Hitna pomoć pronašla ju je u žbunju, u agoniji od bolova.

Influenserka je hitno prevezena u bolnicu dok njeni prijatelji očajnički pokušavaju da prikupe sredstva za njeno liječenje i povratni let u Veliku Britaniju. Radnik iz obezbjeđanja u hotelu koji je bio na dužnosti, kada se desio nemili događaj, ispričao je detalje:

– Čuo sam zvuk kao da veliki predmet pada i udara u žbunje. Požurio sam da proverim i ugledao sam je. Zapomagala je.

Odmah je pozvao Hitnu pomoć.

Policija je pokrenula istragu o ovom incidentu i rekla je da pregledava snimke nadzornih kamera kako bi utvrdila tačan uzrok. Kompanije za putno osiguranje zahtijevaju policijski izvještaj kao dodatni dokaz.

Prijateljica Bet Klug rekla je da influenserka i dalje ne može da pomjera ruke, kao i da trpi nesnosne bolove, usljed ogromnih povreda kičme, piše The Sun.

Ostali prijatelji apelovali su da se novčano pomogne kako bi se obezbedio avionski prevoz u Britaniju. Napomenuli su da joj je veoma teško što je u bolnici u inostranstvu, a kako je jedan od njih poručio da joj je hitno potrebna ljekarska pomoć, to bi moglo da ukaže da joj se ne pruža adkbvatna njega u Tajlandu.

Bez Klug otputovala je u ovu zemlju prije tri nedjelje, kada je na Instagramu poručila: “Sada počinje moje pravo tajlandsko iskustvo”. Nažalost, odmor se pretvorio u noćnu moru, piše Blic.

