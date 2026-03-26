Logo
Large banner

Koja strana aluminijske folije ide do hrane?

Autor:

ATV

26.03.2026

21:25

Komentari:

0
Која страна алуминијске фолије иде до хране?
Foto: Pixabay/analogicus

Aluminijska folija jedan je od najpraktičnijih i najkorisnijih alata u svakoj kuhinji. Svakodnevno je prisutna u našim domovima i mnogi je koriste za pakovanje hrane, pečenje na roštilju ili jednostavno čuvanje ostataka.

Može se koristiti i za oblaganje plehova kako bi čišćenje bilo lakše, za zamotavanje povrća da ostane sočno, pokrivanje kolača da ne zagore, pa čak i kao podloga u fritezama na vrući vazduh.

Ipak, uprkos svojoj svestranosti, jedno pitanje i dalje zbunjuje domaćice i kuvare: treba li sjajna strana folije biti okrenuta ka hrani ili ka spolja? Neki tvrde da sjajna strana treba da bude ka hrani jer bolje reflektuje toplotu, dok drugi smatraju da mat strana bolje izoluje.

Kako folija upravlja toplotom

Kada zamotavate hranu, folija zadrži tanki sloj toplog vazduha i sprečava cirkulaciju hladnijeg vazduha, čime čuva toplotu. Oba lica folije reflektuju infracrvenu toplotu nazad prema hrani, što pomaže da jelo ostane toplo ili se ravnomerno ispeče. Takođe, folija zadržava vlagu i paru, pa hrana ostaje mekana i sočna. Budući da je dobar provodnik toplote, ona je efikasna u ravnomernom raspoređivanju toplote.

Da li strana folije utiče na funkciju?

Stručnjaci, među kojima je i Marta Stevart, objašnjavaju da razlika u izgledu folije – sjajna i mat strana – potiče isključivo iz proizvodnog procesa i nema nikakve veze sa njenom funkcionalnošću. Drugim riječima, možete je koristiti bilo kojom stranom bez da to mijenja njen efekat, prenosi Dnevno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

aluminijska folija

Hrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner