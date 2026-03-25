Znate li šta je pravilo 10-80-10 u slučaju nuklearnog rata: Ključni savjeti za preživljavanje

25.03.2026

13:30

Знате ли шта је правило 10-80-10 у случају нуклеарног рата: Кључни савјети за преживљавање
U jeku globalnih političkih napetosti i sve češćih rasprava o sigurnosnim prijetnjama, ponovo se aktuelizuje pitanje spremnosti građana na moguće krizne situacije, uključujući i nuklearni napad.

Iako stručnjaci naglašavaju da je takav scenario malo vjerovatan, zbog aktuelnih dešavanja rastu zabrinutosti u javnosti.

U tom kontekstu, pažnju je privuklo takozvano pravilo „10-80-10“, psihološki model koji objašnjava kako se ljudi ponašaju u ekstremnim situacijama. Prema pisanju „Psiholodži Tudej“ (Psychology Today), ova teorija dijeli ljude u tri grupe, u zavisnosti od njihove reakcije na katastrofalne događaje poput nuklearnog napada.

Prvih 10 odsto ljudi ostaje smireno i pribrano, analizira situaciju prije nego što djeluju i često preuzimaju ulogu lidera. Ovi pojedinci, kako navodi stručnjak Džon Lič, imaju najveće šanse za preživljavanje jer pomažu i sebi i drugima u kriznim okolnostima.

Najveći dio populacije, čak 80 odsto, reaguje zbunjeno i dezorijentisano. Takvi ljudi često ne znaju kako postupiti, što može dodatno pogoršati situaciju i smanjiti šanse za preživljavanje. Preostalih 10 odsto, prema ovoj teoriji, reaguje potpuno pasivno i prepušta se sudbini, često donoseći iracionalne odluke koje mogu biti kobne.

Stručnjaci upozoravaju i na česte zablude kada je riječ o reakcijama u slučaju nuklearnog napada. Bruk Budemajer iz Lorens Livermor nacionalne laboratorije ističe da pokušaj bijega automobilom nije dobra opcija, jer vozilo ne pruža adekvatnu zaštitu. Umjesto toga, naglašava važnost pravovremenog i racionalnog reagovanja, što može biti presudno u ekstremnim situacijama.

