Jaje kao prirodno đubrivo: Zakopajte ga u zemlju za bolji prinos

24.03.2026
22:45
Korištenje sirovih jaja kao prirodnog đubriva postaje sve popularnije među baštovanima.
Jaja sadrže kalcijum, fosfor i azot koji poboljšavaju rast, razvijaju korijen i jačaju otpornost biljaka.
Svako ko se bavi baštovanstvom zna da dobra berba ne zavisi samo od sadnje i zalivanja. Zemljište traži pažnju, pravilnu njegu i adekvatnu ishranu. Upravo zato sve više ljudi traži prirodna i bezbjedna rješenja za đubrenje – a jedno od njih mnogima na prvi pogled djeluje neobično.
Riječ je o korištenju sirovih jaja kao prirodnog đubriva. Na početku, ova ideja izaziva nevjericu.
Jedna žena, koja je odlučila da proba ovu metodu, bila je predmet podsmijeha komšija. Međutim, već poslije nekoliko mjeseci, kada su vidjeli koliko su joj biljke zdravije i rod obilniji, i sami su počeli da zakopavaju jaja u svojim baštama.
Kokošija jaja sadrže niz hranljivih materija važnih za rast biljaka.
Kalcijum jača ćelijske zidove i pomaže biljkama da budu otpornije na bolesti, dok fosfor učestvuje u razvoju korijena, cvjetova i plodova – posebno kod paradajza, paprike i krompira. Azot, s druge strane, podstiče rast i razvoj zelene mase.
Osim toga, jaje je organsko đubrivo koje se razlaže u zemljištu, poboljšava njegovu strukturu i pomaže da zadrži vlagu, čineći hranljive materije dostupnijim korijenu.
Najčešći način je da se sirovo jaje stavi direktno u rupu prilikom sadnje.
Iskopa se rupa dubine 10 do 15 centimetara, ubaci jaje, prekrije zemljom, a zatim se iznad sadi biljka. Kako se jaje postepeno razlaže, oslobađa hranljive materije koje biljka koristi.
Ako su biljke već posađene, jaja se mogu dodati kasnije – dovoljno je iskopati nekoliko manjih rupa pored biljke, razbiti jaje i prekriti zemljom.
Za još bolji efekat, jaja se mogu kombinovati sa kompostom, humusom ili drvenim pepelom, čime se dodatno obogaćuje zemljište.
Ljuske od jaja takođe imaju veliku vrijednost. Bogate su kalcijumom i pomažu da zemlja bude rastresitija i prozračnija.
Mogu se usitniti i posuti oko biljaka ili umiješati u zemlju prilikom kopanja.
Ono što je počelo kao eksperiment, brzo je postalo praksa. Naravno, ovo nije jedina tajna dobre bašte, ali se pokazalo kao jedno od najjednostavnijih i najpristupačnijih rješenja.
A najbolji dio? Jaja se već nalaze u gotovo svakom domaćinstvu, prenosi Žena.rs.
