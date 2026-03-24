Logo
Large banner

Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

24.03.2026

21:44

Komentari:

0
Срушио се авион у Колумбији
Foto: X/Screenshot

Najmanje 69 ljudi je poginulo, a 57 povrijeđeno u padu vojnog aviona u Kolumbiji, saopštile su oružane snage te zemlje.

"Povrijeđeni su prebačeni u više bolnica, dok će tijela poginulih identifikovati forenzičari u Bogoti i potom vratiti porodicama", naveo je komandant ratnog vazduhoplovstva Karlos Fernando Silva Rueda.

Transportni avion "herkules C-130" prevozio je 126 pripadnika oružanih snaga i srušio se juče nakon polijetanja iz Puerto Legisama, na granici s Peruom.

Broj poginulih i stanje preživjelih nisu bili poznati odmah usljed nepristupačnog terena gdje se nesreća dogodila.

Uzrok nesreće se i dalje istražuje. Iz Vazduhoplovstva su ranije naveli da su starost aviona i municija koju je prevozio najvjerovatniji uzroci pada letjelice.

Podijeli:

Tagovi :

Kolumbija

pad aviona

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner