Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

Najmanje 69 ljudi je poginulo, a 57 povrijeđeno u padu vojnog aviona u Kolumbiji, saopštile su oružane snage te zemlje.
"Povrijeđeni su prebačeni u više bolnica, dok će tijela poginulih identifikovati forenzičari u Bogoti i potom vratiti porodicama", naveo je komandant ratnog vazduhoplovstva Karlos Fernando Silva Rueda.
Transportni avion "herkules C-130" prevozio je 126 pripadnika oružanih snaga i srušio se juče nakon polijetanja iz Puerto Legisama, na granici s Peruom.
Broj poginulih i stanje preživjelih nisu bili poznati odmah usljed nepristupačnog terena gdje se nesreća dogodila.
Uzrok nesreće se i dalje istražuje. Iz Vazduhoplovstva su ranije naveli da su starost aviona i municija koju je prevozio najvjerovatniji uzroci pada letjelice.
