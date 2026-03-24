Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

Najmanje 69 ljudi je poginulo, a 57 povrijeđeno u padu vojnog aviona u Kolumbiji, saopštile su oružane snage te zemlje.

"Povrijeđeni su prebačeni u više bolnica, dok će tijela poginulih identifikovati forenzičari u Bogoti i potom vratiti porodicama", naveo je komandant ratnog vazduhoplovstva Karlos Fernando Silva Rueda.

Transportni avion "herkules C-130" prevozio je 126 pripadnika oružanih snaga i srušio se juče nakon polijetanja iz Puerto Legisama, na granici s Peruom.

Srbija Patrijarh Porfirije: Bez izuzetka smo se našli u ratnom plamenu

Broj poginulih i stanje preživjelih nisu bili poznati odmah usljed nepristupačnog terena gdje se nesreća dogodila.

Uzrok nesreće se i dalje istražuje. Iz Vazduhoplovstva su ranije naveli da su starost aviona i municija koju je prevozio najvjerovatniji uzroci pada letjelice.