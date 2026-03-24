Uzbuna u Americi: Eksplozija u rafineriji, ljudi hitno evakuisani

Snažna eksplozija koja se dogodila u naftnoj rafineriji u Port Arturu, u američkoj saveznoj državi Teksas, izazvala je veliku uzbunu među stanovništvom.

Eksplozija je dovela do hitne evakuacije, dok se vatrogasne ekipe bore da stave požar pod kontrolu, saopštili su nadležni.

Eksplozija je izbila u rafineriji kompanije Valero, jednoj od najvećih u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega su mnogi stanovnici bili primorani da napuste svoje domove.

Gradonačelnica Port Artura, Šarlot M. Mozes, potvrdila je da, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, ali je apelovala na građane koji žive u zapadnom dijelu grada da ostanu u svojim kućama dok traje intervencija i procjena situacije.

🔵 Autoridades estadounidenses reportaron una fuerte explosión en la refinería Valero en Texas, por causas que aún se investigan, y que provocó un enorme incendio que desató inmediatamente la preocupación entre los residentes más cercanos.



Rafinerija Valero ima kapacitet prerade od oko 395.000 barela nafte dnevno i predstavlja jedan od ključnih elemenata američkog sistema snabdijevanja gorivom, zbog čega ovaj incident izaziva dodatnu zabrinutost.

Globalna kriza dodatno pogoršava situaciju

Ova nesreća dolazi u trenutku kada je svjetsko tržište energenata već pod ogromnim pritiskom.

Ormuški moreuz je praktično zatvoren, Irak je proglasio višu silu u proizvodnji nafte, dok je LNG centar u Kataru pretrpio oštećenja. Cijena sirove nafte već je premašila granicu od 100 dolara po barelu.

Kako bi ublažile posljedice krize, Sjedinjene Američke Države su odobrile prodaju iranske i ruske nafte, pokušavajući da stabilizuju tržište i spreče dodatni rast cijena.

Prijeti novi talas poskupljenja

Čak i kratkotrajan prekid rada rafinerije ovih razmjera mogao bi značajno da utiče na snabdijevanje gorivom na domaćem tržištu.

Građani u SAD već plaćaju više od 3,90 dolara po galonu goriva, a ukoliko sanacija štete potraje duže, posebno nekoliko nedjelja, cijene bi mogle naglo da porastu u regionu Meksičkog zaliva, a zatim da se taj rast prelije i na ostatak zemlje.

Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija globalne energetske krize i problema u jednoj od najvažnijih rafinerija mogla dodatno da destabilizuje tržište i izazove novi talas poskupljenja energenata.