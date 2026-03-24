Iran fotografijom ismijao Donalda Trampa

24.03.2026

17:21

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Iran je danas ispalio niz projektila na Izrael, dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da su održani 'vrlo dobri i produktivni' razgovori s ciljem zaustavljanja rata koji potresa Bliski istok.

Prema navodima tri visoka izraelska zvaničnika, koji su željeli ostati anonimni, Tramp djeluje odlučno u namjeri da se postigne dogovor, ali smatraju da je vrlo mala vjerovatnoća da će Iran prihvatiti američke zahtjeve u eventualnim novim pregovorima.

Nakon Trampove objave na društvenoj mreži Trut Sošal, iz Teherana su brzo stigle reakcije. Iranske vlasti su poručile da nikakvi razgovori nisu održani, čime su dodatno produbile sumnje u mogućnost skorog diplomatskog rješenja.

Ismijali američkog predsjednika

Posebnu pažnju izazvala je objava iranske ambasade u Južnoafričkoj Republici na mreži Iks kojom su ismijali američkog predsjednika.

Oni su podijelili fotografiju dječijeg ružičastog volana postavljenog u automobilu.

Uz fotografiju stoji tekst: "Hormuški moreuz će biti kontrolisan od strane mene i ajatolaha", jasno ismijavajući Trampove tvrdnje o postignutom dogovoru

Prema najnovijim informacijama, Iranski ministar inostranih poslova Abas Aragči tajno je obavijestio američkog izaslanika Stiva Vitkofa da je vrhovni vođa Modžtaba Hamnei odobrio razgovore o postizanju potencijalnog sporazuma. Izvori su rekli medijima da je vrhovni vođa Irana pristao brzo završiti rat u skladu s iranskim uslovima.

