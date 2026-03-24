Fico o odnosima Mađarske i Slovače: Mogli bi da se pogoršaju ako...

24.03.2026

15:30

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da očekuje da će, ukoliko stranka mađarskog premijera Viktora Orbana Fides pobijedi na predstojećim izborima, biti pokušaja na međunarodnom nivou da se dovede u pitanje njegova pobjeda.

Fico je nakon sjednice slovačke vlade ocijenio i da je nemoguće da se namjeste izbori u demokratskom okruženju, prenosi Tasr.

"Sa takvim nivoom medijske pažnje i zastupljenosti političkih stranaka i nevladinih organizacija, nemoguće je zamisliti da neko manipuliše izborima", rekao je on.

Dodao je da će u tom slučaju čvrsto stajati uz Orbana.

"Moramo da pratimo ovo, jer je neprihvatljivo da se izbori u zemljama sa bogatim demokratskim tradicijama potkopavaju samo zbog geopolitičkih ciljeva ili interesa drugih zemalja", rekao je Fico.

Prema njegovim riječima odnosi između Slovačke i Mađarske mogli bi da se pogoršaju ako kandidat opozicije Peter Mađar pobijedi na predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

"Ako bi vlada koju predvodi ovaj opozicioni lider zaista sprovela u praksi ono što govori u predizbornoj kampanji. A da ne pominjemo da izjave upućene slovačkoj vladi nisu uvijek ono što očekujem", rekao je Fico.

