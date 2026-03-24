Fico o odnosima Mađarske i Slovače: Mogli bi da se pogoršaju ako...

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da očekuje da će, ukoliko stranka mađarskog premijera Viktora Orbana Fides pobijedi na predstojećim izborima, biti pokušaja na međunarodnom nivou da se dovede u pitanje njegova pobjeda.

Fico je nakon sjednice slovačke vlade ocijenio i da je nemoguće da se namjeste izbori u demokratskom okruženju, prenosi Tasr.

"Sa takvim nivoom medijske pažnje i zastupljenosti političkih stranaka i nevladinih organizacija, nemoguće je zamisliti da neko manipuliše izborima", rekao je on.

Dodao je da će u tom slučaju čvrsto stajati uz Orbana.

"Moramo da pratimo ovo, jer je neprihvatljivo da se izbori u zemljama sa bogatim demokratskim tradicijama potkopavaju samo zbog geopolitičkih ciljeva ili interesa drugih zemalja", rekao je Fico.

Prema njegovim riječima odnosi između Slovačke i Mađarske mogli bi da se pogoršaju ako kandidat opozicije Peter Mađar pobijedi na predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

"Ako bi vlada koju predvodi ovaj opozicioni lider zaista sprovela u praksi ono što govori u predizbornoj kampanji. A da ne pominjemo da izjave upućene slovačkoj vladi nisu uvijek ono što očekujem", rekao je Fico.