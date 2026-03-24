Ova zemlja je prva proglasila vanredno energetsko stanje zbog rata u Iranu

ATV

24.03.2026

15:23

Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Filipini su juče postali prva zemlja na svijetu koja je proglasila nacionalno vanredno energetsko stanje kao odgovor na rastuće globalne poremećaje u snabdijevanju energentima izazvane sukobom na Bliskom istoku.

Predsjednik Ferdinand Markos Mlađi potpisao je izvršnu uredbu kojom se formalno proglašava izvanredno stanje i pokreće nacionalni plan za stabilizaciju zaliha energenata i zaštitu privrede od rasta cijena goriva.

Kao dio mjera, vlada je uvela sveobuhvatni paket pomoći pod nazivom Jedinstveni paket za život, industriju, hranu i saobraćaj (UPLIFT), čiji je cilj podrška ključnim sektorima.

Proglašenje vanrednog stanja omogućava vladi potpun pristup resursima, efikasniju mobilizaciju snaga, upravljanje distribucijom goriva i sprovođenje ciljanih programa pomoći za ugrožene zajednice.

Filipini zadovoljavaju gotovo 26 odsto svojih energetskih potreba uvozom sa Bliskog istoka, što ih je u 2024. godini koštalo 16 milijardi dolara.

Prvi put poslije 5 godina uvoze rusku naftu

Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država ili Evrope, jugoistočna Azija zavisi od nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz, vitalni pomorski put koji Iran praktično blokira (iako su nekim brodovima iz "prijateljskih" zemalja dopušteni prolazi uz saglasnost Teherana).

Filipini, koji spadaju među zemlje koje se u velikoj mjeri oslanjaju na naftu sa Bliskog istoka, planiraju da uvezu rusku naftu ovog mjeseca prvi put poslije pet godina, prenosi Kurir.

