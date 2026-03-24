Cijene goriva naglo porasle širom Evrope

24.03.2026

15:09

Komentari:

0
Cijene goriva su naglo porasle širom Evrope nakon eskalacije na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza, pri čemu su cijene benzina u Velikoj Britaniji porasle za više od devet odsto, a cijene dizela za više od 17 odsto.

U analizi agencije RIA Novosti na osnovu podataka Ministarstva za energetsku bezbjednost i neto nultu potrošnju u Velikoj Britaniji, cijene benzina na benzinskim pumpama od juče su dostigle 144,16 penija /1,85 dolara/ po litru.

To predstavlja porast od više od devet odsto od 2. marta, kada je prosječna cijena iznosila 132,14 penija /1,73 dolara/.

Cijene dizela porasle su sa 142,15 penija na 166,88 penija po litru u istom periodu, što je povećanje od više od 17 odsto. Na godišnjem nivou, dizel je porastao za 23,8 odsto.

Italija je, takođe, zabilježila značajnu nestabilnost cijena goriva, a na benzinskim pumpama cijena se mijenja gotovo svaki dan.

Nakon što je italijanska Vlada smanjila akcize u srijedu, 18. marta, kako bi se suprotstavila povećanju cijena, cijene na benzinskim pumpama su u petak, 20. marta, pale na 1,835 evra /2,2 dolara/ za dizel i na 1,659 evra /1,9 dolara/ za benzin, ali je efekat bio kratkotrajan.

Do danas, prosječne cijene su ponovo porasle na 2,021 evro za dizel i na 1,736 evra za benzin.

U Njemačkoj se situacija približava rekordnim nivoima. Prema automobilskom klubu ADAC, koji prati cijene na benzinskim pumpama širom zemlje, dizel bi mogao da dostigne istorijske maksimume od marta 2022. godine već naredne sedmice ako se trenutni trend nastavi.

Cijene benzina i dizela su skočile nakon američkih i izraelskih udara na Iran. Prema podacima ADAC-a, tokom vikenda litar dizela koštao je više od 56 evrocenti više nego dan prije početka sukoba, a benzin je bio skuplji za više od 30 evrocenti.

Na dan 22. marta prosječna dnevna cijena dizela bila je 2,306 evra po litru, a benzin E10 2,085 evra po litru.

