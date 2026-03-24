Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, cijena paprena

ATV

24.03.2026

12:55

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Iran je počeo naplaćivati prolazak brodovima kroz Hormuški moreuz, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.

Dio komercijalnih tankera sve češće prolazi kroz iranske teritorijalne vode takozvanim "Teheranskim koridorom za naplatu", gdje iranske snage pregledavaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, pokazuje analiza pomorskih podataka koju je izradio Lloyd’s List.

- Najmanje dva broda platila su Iranu za siguran prolaz, a jedna je naknada iznosila oko dva miliona dolara - navodi se u analizi.

Riječ je o ruti između iranskih otoka Kešm i Larak, kojom brodovi ulaze u iranske vode kako bi izbjegli bezbjednosne rizike u ostatku moreuza.

Prošlo više od 20 brodova

Tim je koridorom, prema dostupnim podacima, dosad prošlo više od 20 većih plovila.

Saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je smanjen zbog sukoba u regiji, no posljednjih je dana zabilježen blagi oporavak.

U kratkom je periodu moreuzom prošlo najmanje 16 brodova.

