Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, cijena paprena

Autor:ATV
24.03.2026
12:55
Komentari:0
Iran je počeo naplaćivati prolazak brodovima kroz Hormuški moreuz, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.
Dio komercijalnih tankera sve češće prolazi kroz iranske teritorijalne vode takozvanim "Teheranskim koridorom za naplatu", gdje iranske snage pregledavaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, pokazuje analiza pomorskih podataka koju je izradio Lloyd’s List.
- Najmanje dva broda platila su Iranu za siguran prolaz, a jedna je naknada iznosila oko dva miliona dolara - navodi se u analizi.
Riječ je o ruti između iranskih otoka Kešm i Larak, kojom brodovi ulaze u iranske vode kako bi izbjegli bezbjednosne rizike u ostatku moreuza.
Tim je koridorom, prema dostupnim podacima, dosad prošlo više od 20 većih plovila.
Saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je smanjen zbog sukoba u regiji, no posljednjih je dana zabilježen blagi oporavak.
U kratkom je periodu moreuzom prošlo najmanje 16 brodova.
