Vapaj iz Evropske komisije: Situacija kritična!

ATV

24.03.2026

08:28

Вапај из Европске комисије: Ситуација критична!

Sjedinjene Američke Države i Iran moraju da sjednu za pregovarački sto da bi odmah okončali blokadu Ormuskog moreuza i zaustavili neprijateljstva na Bliskom istoku, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajenova je ocijenila da je situacija kritična za snabdijevanje i isporuke energenata širom svijeta.

Naglasila je da je kraj rata neophodan kako bi se zaustavili rastući globalni ekonomski poremećaji te podsjetila da oko 20 odsto globalnih zaliha nafte prolazi kroz Ormuski moreuz.

"Svi osjećamo posljedice koje su vide na cijenama gasa i nafte. Od najveće je važnosti da dođemo do rješenja putem pregovora i da se okončaju neprijateljstva na Bliskom istoku", rekla je ona.

Fon der Lajenova je istakla da moraju biti osuđeni napori Irana da blokira Ormuski moreuz, strateški plovni put, napadima na nenaoružane komercijalne brodove i kritičnu infrastrukturu, piše "Gardijan", a prenosi Srna.

"Iran mora odmah da prestane sa prijetnjama, postavljanjem mina, napadima dronova i raketama, kao i drugim pokušajima da se blokira moreuz za komercijalne brodove", rekla je Fon der Lajenova.

