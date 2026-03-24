Eksplozija u rafineriji Valero u Teksasu, stanovnici evakuisani

24.03.2026

08:13

Експлозија у рафинерији Валеро у Тексасу, становници евакуисани
Foto: Tanjug/AP

Velika eksplozija u rafineriji nafte Valero u Port Arturu primorala je stanovnike na evakuaciju, saopštili su zvaničnici.

Gradonačelnica Port Artura Šarlot M. Mozes potvrdila je da niko nije povrijeđen i apelovala je na stanovnike zapadnog dijela grada da ostanu kod kuće dok vatrogasne ekipe pokušavaju da ugase požar, prenio je AP.

Rafinerija, koja zapošljava oko 770 ljudi, može da preradi oko 435.000 barela nafte dnevno.

Državni poslanik Kristijan Manuel naveo je da Teksaška komisija za kvalitet životne sredine nadgleda situaciju i prati vazduh u okolini.

Lokalni zvaničnici su upozorili građane da ograniče aktivnosti na otvorenom i zatvore prozore i vrata dok se situacija ne stabilizuje.

Uzroci eksplozije se utvrđuju.

