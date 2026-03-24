Operisan Viktor Osimen, čeka ga duga pauza!

24.03.2026
07:21
Komentari:0
Fudbaler Galatasaraja i reprezentativac Nigerije Viktor Osimen uspešno je podvrgnut operaciji desne ruke, saopštio je turski klub.
Osimen je pre pet dana polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula (0:4).
U saopštenju turskog kluba se navodi da je operaciju izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici u Istanbulu.
Međutim, Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak nigerijskog fudbalera.
Savjeti
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Region
1 h0
Fudbal
11 h1
Fudbal
14 h0
Fudbal
16 h0
Fudbal
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu