Operisan Viktor Osimen, čeka ga duga pauza!

24.03.2026

07:21

Оперисан Виктор Осимен, чека га дуга пауза!
Foto: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Fudbaler Galatasaraja i reprezentativac Nigerije Viktor Osimen uspešno je podvrgnut operaciji desne ruke, saopštio je turski klub.

Osimen je pre pet dana polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula (0:4).

U saopštenju turskog kluba se navodi da je operaciju izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici u Istanbulu.

Međutim, Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak nigerijskog fudbalera.

