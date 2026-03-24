Operisan Viktor Osimen, čeka ga duga pauza!

Fudbaler Galatasaraja i reprezentativac Nigerije Viktor Osimen uspešno je podvrgnut operaciji desne ruke, saopštio je turski klub.

Osimen je pre pet dana polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula (0:4).

U saopštenju turskog kluba se navodi da je operaciju izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici u Istanbulu.

Međutim, Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak nigerijskog fudbalera.