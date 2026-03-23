FSS objavio fotografije povratka braće Milinković Savić u Centar

Paunović je na Instagram nalogu Fudbalskog saveza pročitao imena i prezimena fudbalera na koje računa za predstojeće prijateljske susrete.

Srbija će 27. marta odigrati meč protiv Španije u Viljarealu na stadionu "Keramika", a četiri dana kasnije će dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli na "TSC areni".

U reprezentaciju su se vratili braća Sergej i Vanja Milinković Savić, a FSS je na svom Instagram objavio fotografije njihovog povratka nacionalni Sportski centar.

Spisak Srbije za predstojeće mečeve

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut);

Odbrana: Kosta Nedeljković (Lajpcig), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Nikola Milenković (Notingem forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Aleksa Terzić (Salcburg);

Vezni red: Aleksandar Stanković (Briž), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab al Ahli), Saša Lukić (Fulam), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorec), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Hetafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Njegoš Petrović (Vojvodina);

Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kanzas siti), Petar Ratkov (Lacio).

Na spisku selektora pored braće Milinković-Savić, Gaćinovića i Joveljića koji su povratnici u nacionalni tim, nalaze se i petorica igrača iz Superlige Srbije.

Zbog povreda, selektor Paunović za ove dvije utakmice neće moći da računa na Dušana Vlahovića, Andriju Živkovića i Luku Ilića.

Zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku?

Selektor Srbije Veljko Paunović otkrio je zašto se na spisku nisu našli Aleksandar Katai i Jovan Milošević, koji su bili na prethodnom, njegovom prvom pred kvalifikacijske.

Paunović je rekao da je Milošević bio na spisku, ali je na kraju ipak otpao sa njega, a što se tiče Kataija, tu je bilo razgovora, gdje je on rekao da je premoren od velikog broja utakmica.

"Kako smo završili taj snimak, jedva čekam da me neko pita. Što se tiče Jovana, on je bio na prvobitnom spisku, za mene Jovan ima profil modernog napadača, ali drugačijeg napadača. Ne samo da je sposoban da igra kao centarfor, već je sposoban da se spusti u sredinu terena, da izblokira, a i asistira. On je jedan od tri igrača koja je bio na spisku", rekao je Paunović.

"Što se tiče Kataija, uvijek ću reći stvari kako jesu. Prvo je kontaktirao agent i rekao da Katai hoće da priča sa mnom. Rekao je da je imao puno utakmica, da ima premor. Da hoće da razmisli jer je u godinama. Rekao sam mu da računam na njega, da bih volio da porazgovaramo o tome. Otišao sam u prostorije Zvezde, gdje smo razgovarali. Rekao je da se osjeća tako, ali da mu je drago da računam na njega. Vjerujem da kad igrač otvoreno priča, izašao sam u susret i rekao da za ovo okupljanje ostavljamo da se pripremi, odmori za dalje i važno je održavanje forme. Mislim da je dobar, poznaje moj sistem. Radili smo u Čikagu, zna i on, a i igrači koji će me upoznati da mogu da računaju za sve", otkrio je Veljko Paunović.