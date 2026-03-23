Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku

23.03.2026

12:52

Foto: Printscreen/Youtube/STEFINHO02

Selektor Srbije Veljko Paunović održao je konferenciju za medije u Staroj Pazovi pred utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije u okviru martovskog programa prijateljskih mečeva, a novinare je zanimalo mnogo tema oko spiska.

Ovoga puta se na spisku nisu našli Aleksandar Katai i Jovan Milošević, koji su bili na prethodnom, njegovom prvom pred kvalifikacijske.

Paunović je otkrio da je Milošević bio na spisku, ali je na kraju ipak otpao sa njega, a što se tiče Kataija, tu je bilo razgovora, gdje je on rekao da je premoren od velikog broja utakmica.

- Kako smo završili taj snimak, jedva čekam da me neko pita. Što se tiče Jovana, on je bio na prvobitnom spisku, za mene Jovan ima profil modernog napadača, ali drugačijeg napadača. Ne samo da je sposoban da igra kao centarfor, već je sposoban da se spusti u sredinu terena, da izblokira, a i asistira. On je jedan od tri igrača koja je bio na spisku.

- Što se tiče Kataija, uvijek ću reći stvari kako jesu. Prvo je kontaktirao agent i rekao da Katai hoće da priča sa mnom. Rekao je da je imao puno utakmica, da ima premor. Da hoće da razmisli jer je u godinama. Rekao sam mu da računam na njega, da bih volio da porazgovaramo o tome. Otišao sam u prostorije Zvezde, gdje smo razgovarali. Rekao je da se osjeća tako, ali da mu je drago da računam na njega. Vjerujem da kad igrač otvoreno priča, izašao sam u susret i rekao da za ovo okupljanje ostavljamo da se pripremi, odmori za dalje i važno je održavanje forme. Mislim da je dobar, poznaje moj sistem. Radili smo u Čikagu, zna i on, a i igrači koji će me upoznati da mogu da računaju za sve - otkrio je Veljko Paunović.

