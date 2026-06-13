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Dmitrijev: Biolaboratorije u Ukrajini proizvodile opasne patogene

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ATV
13.06.2026 12:19

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Дмитријев: Биолабораторије у Украјини производиле опасне патогене
Foto: Envato/LightFieldStudios

Američke biolaboratorije u Ukrajini, koje su bile aktivne za madata bivših predsjednika Baraka Obame i Džozefa Bajdena, proizvodile su mnogi patogeni koji su mogli da predstavljaju ozbiljnu opasnost po svijet, rekao je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Dmitrijev je istakao da je ruska strana bila u pravu kad je pričala o Obaminim i Bajdenovim biolaboratorijama u kojima su istraživali antraks, tularemiju, tuberkulozu, svinjsku kugu, Njukaslovsku bolest, MERS, SARS, Marburg virus, ebolu, Lasa groznicu, kugu i rikecije.

"To nam je samo do sada poznato", naveo je Dmitrijev.

Dmitrijev je napomenuo da je direktor Nacionalne obavještajne službe SAD Tulsi Gabard skinula oznaku tajnosti sa dokumenata koji potvrđuju da je 40 biolaboratorija u Ukrajini finansirala i podržavala bivša američka vlada, i da je u njima detaljno navedeno sa kojim patogenim mikroorganizmima su vršili istraživanja i eksperimente.

"Rusija je bila u pravu u vezi sa Obaminim i Bajdenovim biolaboratorijama u Ukrajini koje su predstavljale opasnost za svijet - tvrdnje koje su ranije negirali `duboka država` i mejnstrim mediji sada su potvrđene", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

U dokumentima Obavještajne službe navedeno je da su na virusima i bakterijama vršene mutacije i genetski inžinjerig u svrhu stvaranja opasnog biološkog naoružanja koje bi moglo imati nesagledive posljedice ne samo po ciljanu grupu ljudi, nego po čitavo čovječanstvo,prenosi Srna.

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Rusija

biolaboratorije

Ukrajina

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