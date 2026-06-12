Dodik: Radi dugoročne stabilnosti najbolji mirni razlaz, to treba da podrže SAD, Rusija i Evropa

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da BiH ne funkcioniše i da bi za dugoročnu stabilnost najbolje rješenje bio miran razlaz, što trebalo da podrže SAD, Rusija i Evropa.

"Ako pogledate istoriju i proteklih 30 godina nakon rata, jasno je da BiH ne funkcioniše. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije i stvorila nezavisnu državu, pa zašto mi nemamo to pravo?", upitao je Dodik.

Dodik je rekao da Srbi nemaju nikakve pretenzije prema Sarajevu, ali Sarajevo ima pretenzije prema njima.

On je napomenuo da je Dejtonskim sporazumom predviđeno da BiH ima samo tri funkcije na zajedničkom nivou.

"Oni su centralizovali zemlju i gradili je mimo Dejtona. To je priča koju sam pominjao kada je /predsjednik SAD Donald/ Tramp govorio da će prestati da gradi druge države. BiH bi trebalo da bude jedna od njih", istakao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84



Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38 — Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026

On je ukazao da u Ustavnom sudu BiH i dalje postoji troje sudija stranaca, što je za Srbe potpuno neprihvatljivo.

"Zajedno sa dvojicom muslimanskih sudija oni čine većinu od devet sudija Ustavnog suda BiH. Kažu da je to normalno, ali nije. Svi znaju da nije. Šta treba da ostavim svojim unucima? Imam sedmoro unučadi. Šta ostavljam iza sebe? Da li da ih savjetujem da napuste ovu zemlju zato što će muslimani biti većina? Ne, jer bi onda moj život izgubio smisao. Ne mislim da muslimani ne treba da budu slobodni ovdje, ali ne treba da budu politički dominantni. U tome je problem. Mogu da žive slobodno. Vidjeli ste džamiju ovdje u Banjaluci", kaže Dodik.

Dodik je ukazao da mnogo više problema imaju Srbi u Federaciji BiH /FBiH/, posebno u područjima gdje su muslimani većina, te naveo da su srpska povratnička sela čak i bez puteva i bez struje.

"Migrante sa Bliskog istoka u FBiH, kojom upravljaju muslimani, smještaju u srpska sela. Tu uglavnom žive muslimanske zajednice, a ostaje mali broj Srba kojima je veoma neprijatno", naveo je Dodik.

DODIK: BiH JE PROPALA ZEMLjA, SRBI ŽELE DA VODE SRPSKU NA SVOJ NAČIN

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je BiH propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način.

"Americi nije potrebno da troši resurse na Ambasadu SAD u Sarajevu, jer je BiH propala zemlja", naglasio je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

Dodik je naveo da srpski narod u BiH ne želi da bude pod represijom i da ostaje nejasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu BiH.

"Mi smo bili ovdje prije dolaska islama, prirodnije je da mi imamo pretenzije ka ovoj zemlji. Nemamo problem sa njihovim prisustvom, imamo svoju Republiku Srpsku i želimo da je vodimo na naš način", kaže Dodik.

Dodik je objasnio da i ljudi koji su bili premladi za učešće u ratu u BiH devedesetih godina prošlog vijeka ne žele da ih ugnjetavaju sarajevske vlasti.

"Ne želim da vladam muslimanima, ali isto tako ne želim ni da oni vladaju ovdje", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je istorijska netrpeljivost prema Srbima imala kao posljedicu i to što je pola srpskog stanovništva stradalo u dva svjetska rata, većina od ruke muslimana i Hrvata odanih okupatorima.

"`Si-En-En` je plasirao priču kako su Srbi pobili 300.000 muslimana, silovali 60.000 muslimanki. To je naravno bila laž, ali je stvorila atmosferu mržnje i bila katalizator za uključenje međunarodnih snaga u sukob", istakao je Dodik, a prenosi Srna.

On je naveo da je naknadno dokazano da je tokom rata u BiH stradalo ukupno 96.000 ljudi u BiH, od kojih je proporcionalno isti broj stradao u sva tri naroda.

"Stalno slušamo laži, te iste koje su stvorile neoliberalne strukture tadašnjeg Vašingtona i Brisela", napomenuo je Dodik.

On je podsjetio da je za legitimitet visokog predstavnika u BiH nepohodno da ga odobri Savjet bezbjednosti UN.

"Bivši američki ambasador /Majkl/ Marfi redovno je postavljao objave na `Iksu` kako ne treba priznati vlasti Republike Srpske i kako treba sačekati da prođe mandat predsjednika /SAD Donalda/ Trampa", rekao je Dodik.

Loganova je podsjetila da, uprkos činjenici da je predsjednik Tramp i šef američke diplomatije, određeni elementi iz Stejt departmenta i dalje sprovode svoju spoljnu politiku i čekaju da on napusti funkciju, na šta je Dodik ukazao da to i Srbe zabrinjava.

"Za ambasadora u Srbiji, Tramp je nominovao amerikanca srpskog porijekla, koji je u međuvremenu preminuo čekajući potvrdu Senata i Kongresa", napomenuo je Dodik.

Na pitanje Loganove o zločinima građanskog rata, Dodik je rekao da se bori protiv pogrešnog, ali opšteprihvaćenog narativa o Srbima kao "isključivim zločincima i ostalim narodima kao žrtvama", te da želi da se objektivno sagledaju i srpske žrtve i zločini koje su snage drugih naroda počinile nad njima.

"To što se u Haškom tribunalu sudi samo Srbima, otvara nove razdore i nije put ka pomirenju", naglasio je on.

Dodik je napomenuo da se srpski narod u regionu ranije zalagao za Jugoslaviju kao državu gdje bi svi Srbi bili zajedno, ali si, nažalost, bili naivni.

"Krajem Prvog svjetskog rata, ostali jugoslovenski narodi su mahom bili saveznici agresora, čijim smo porazom dali tim narodima slobodu. Ukoliko ti narodi krajem 20. vijeka nisu željeli da ostanu u istoj državi sa Srbima, zašto sad nas primoravaju da budemo u zajedničkoj BiH sa njima?", upitao je Dodik.