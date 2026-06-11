Federalni Dom naroda usvojio Zakon o Novoj Željezari Zenica

Kada nema novca, nema investitora i nema jasnog plana kako kompaniju vratiti na noge, rješenje je donijeti poseban zakon. Tako bi se ukratko mogla opisati priča o Novoj Željezari Zenica, zbog koje su federalni parlamentarci posljednjih dana raspravljali o takozvanom ,,lex specialis''.

Radnici mjesecima nezadovoljni, kažu da nisu zaštićeni. Kap koja je prelila čašu bila je informacija da se obustavlja isplata regresa. Rečeno im je ukoliko zakon bude usvojen i od strane Doma naroda, kao što jeste, plate treba da traže od Vlade FBiH i Sindikata.

,,Mi već vidimo svoj kraj. Nama je odsvirano. Zaustavljena je manje- više proizvodnja. Ono što se hvalilo posljednjih pet mjeseci, daleko je bilo od istine. Slažem se s vama da je ovo pritisak na Dom naroda. Pritisak se vrši danima na sve moguće načine. Vjerujem da će danas završiti kao i što je u utorak završilo na Parlamentu.“, rekao je Rašid Fetić, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica.

Nakon Predstavničkog doma, na potezu je bio i federalni Dom naroda. Podrška nije izostala, a obrazloženje je manje- više isto kod svih koji su glasali za, ukupno njih 57, kažu radnici moraju biti zaštićeni, a Željezara sačuvana.

,,S ovim zakonom imamo mogućnost da se postupak dovede u red, da se utvrde stvarne obaveze, da se provjeri poslovanje, da se zaštite radnici, uključe povjerioci, ispita odgovornost i da se prije svega nastavi proizvodnja“, rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

Ono što se, međutim, mnogo rijeđe čulo jesu odgovori na pitanja koja najviše zanimaju radnike i Upravu. Koliko će to koštati, ko će platiti račune, koliko dugo će trajati vanredna uprava? I najvažnije, postoji li uopšte plan osim odgađanja stečaja? Umjesto konkretnih brojki i rokova pričalo se o strateškim interesima, spašavanju industrije i očuvanju radnih mjesta. Sve zvuči dobro, ali ni jedna od tih fraza sama po sebi ne puni proizvodne hale niti vraća fabriku u pogon.

„Kako tad nije bio strateški interes Vlade, kad ste imali sve i jedan alat u svojim rukama da kupite 92 posto sa vaših osam posto i zatvorite kompletan proces od Prijedora do Zenice“, kazao je Goran Bulajić, delegat DF u Domu naroda PFBiH.

,,Ja želim da kažem da ne vjerujem da će ovaj zakon na bilo koji način riješiti probleme Željezare. Šta više, mislim da će ih dodatno uslužiti. Ne mislim da će ovaj zakon spasiti NŽZ. Ovaj zakon je napisan kao da ne postoji pravni sistem u Federaciji, doslovno. Isto kao da su neka djeca uzela pisala spisak lijepih želja. Da ste bili hrabri, kao što niste, imali ste drugo rješenje“, rekao je Haris Zahiragić, delegat SDA u Domu naroda PFBiH.

Vlada zakonom želi preuzeti kontrolu nad Novom Željezarom kako bi dobila nastavak integralne proizvodnje pod bilo koju cijenu – barem do oktobra, koju će u konačnici da finansira isključivo Nova Željezara. Parlamentarce su pozvali da u potpunosti budu svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru.

„Bojimo se da će građani Federacije BiH i Zenice gledati mnogo gori scenarij u slučaju usvajanja zakona – scenarij u kojem će radnici na kraju završiti bez plata, doprinosa, otpremnina i uvezanog staža, a potom na protestima, baš kao radnici rudnika, Krivaje i drugih firmi koje su uništene“, navodi se u pismu federalnim zastupnicima i delegatima Nove Željezare Zenica.

Ovo su nepopularne odluke i svjesni smo toga, međutim, važno je da se istina iznese koliko god teška bila, kažu za ATV iz zeničke Željezare. Danas su, moglo bi se reći, dobili novu šansu. Da li su dobili i budućnost, to za sada ne zna niko. Najmanje oni koji su tokom rasprave najglasnije tvrdili da imaju rješenje.