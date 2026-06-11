Logo

Dodik Britancima: Ovdje se mi pitamo

Autor:

ATV
11.06.2026 14:22

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik Dodik istakao je da je neprihvatljivo da se u unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci, koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove "Islamske deklaracije" o BiH bez Republike Srpske i Srba.

"Britanci su preuzeli Izetbegovićev koncept po kome bi Srbi u BiH mogli da budu samo manjina. O kakvom građanskom uređenju BiH govore!? Mi u Srpskoj možemo jedino da gradimo srpsko političko uređenje. To je naše pravo od kog nećemo odustati, svidjelo se to njima u Sarajevu ili ne", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Britanski Dom lordova zastupa politiku Pedija Ešdauna

On je istakao da sarajevski i neki zapadni politički faktori, poput britanskih, stalno smatraju da Srbe u BiH treba kazniti.

"Dovode nam visoke predstavnike, iako je jedna velika Amerika rekla da je krajnje vrijeme da se odlučivanje vrati u ruke domaćih političkih aktera", rekao je Dodik.

On je ukazao da muslimani u Sarajevu, ali i dio Francuza žele promuslimanski orijentisanog visokog predstavnika da ovdje uređuje stvari.

"To je tako jer su preuzeli koncept Izetbegovića o tome kako da se pravi BiH. Ako smo naivni, prihvatićemo. Ako smo Srbi - nećemo", istakao je Dodik.

On je rekao da vlasti Srpske, bez obzira na pritiske sa strane, neće sarađivati sa svojim neprijateljima.

"Oni nas stalno primoravaju da svojim neprijateljima otvaramo široka vrata i tjeraju nas da živimo zajedno. Što se nas tiče, naši vijekovni neprijatelji su muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo", naveo je Dodik.

On je istakao da o tome mora da se govori, pogotovo u uslovima kada se Njemačka naoružava i postaje ozbiljna sila.

"Moramo znati da su muslimani i Hrvati uvijek oštrili noževe protiv Srba kada su se Nijemci naoružavali", naveo je Dodik.

Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Odobren novac i za vrtić i vodovod u Dragočaju

On je ocijenio da je Velika Britanija danas oronula imperija i da je degutantno da oni koji su izašli iz EU guraju druge tamo.

"Dakle, kada lažete? Sada kada nas gurate u EU ili onda kada ste vi izašli iz EU!?", rekao je Dodik.

On je naveo da Srpska nema razvijenu politiku sa Britancima jer su, kako kaže, ozbiljni lažovi.

"Lažu i oko izvještaja Doma lordova i oko visokog predstavnika. Svojevremeno su poslali Pedija Ešdauna koji je ovdje skrnavio i sada nama drže predavanje šta da uradimo. Ovdje se mi pitamo!", poručio je Dodik, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Bosna i Hercegovina

Velika Britanija

Komentari (3)

Više iz rubrike

Радници у Новој Жељезари обуставили рад: Нема производње и испоруке робе

BiH

Radnici u Novoj Željezari obustavili rad: Nema proizvodnje i isporuke robe

2 h

0
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.

BiH

Usvojene izmjene i dopune Zakona o platama u institucijama BiH: Bez budžeta nema povećanja

4 h

0
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.

BiH

Počela hitna sjednica o platama zaposlenih u zajedničkim institucijama

4 h

0
Đorđe Radanović

BiH

Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

7 h

0

  • Najnovije

15

49

"Rebalansom povećanje subvencija Željeznicama za 35 miliona KM"

15

48

Potvrđena presuda: Balijagiću 40 godina zatvora

15

43

Dodik sa episkopom britansko-irskim Nektarijem: Uloga SPC u očuvanju sabornosti naroda nemjerljiva

15

41

Snežana Ružičić dala izjavu u MUP-u SBK

15

38

Žele da ukinu udovičke penzije - zahtjev izazvao buru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima