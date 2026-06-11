Usvojene izmjene i dopune Zakona o platama u institucijama BiH: Bez budžeta nema povećanja

Dom naroda danas je podržao povećanje plata zaposlenim u Institucijama BiH.

Usvojen je Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

BiH Počela hitna sjednica o platama zaposlenih u zajedničkim institucijama

Ovim je uvećana osnovica za državne službenike i namještenike na 690KM.

Zakonom nisu obuhvaćeni imenovani i izabrani zvaničnici, što znači da političari neće dobiti povećanje plate.

Predviđeno je da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te da nadležne institucije obezbijede retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine.

Bošnjački delegat Dženan Đonlagić rekao je da će ovaj zakon zaštiti zaposlene u institucijama BiH od nepravovremenih usvajanja budžeta BiH.

Predsjedavajuća Kluba Hrvata Marina Pendeš izrazila je nadu da će na narednim izborima u Predsjedništvu BiH sjediti legalno izabrani predstavnici i da više neće biti kašnjenja sa usvajanjem budžeta BiH.

"Džaba ovaj zakon, dragi moji, ako Predsjedništvo BiH ne usvoji podršku za 2026. godinu. To ne znači ništa dok se ne usvoji budžet", rekla je Pendeš.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da

vjeruje da će Predsjedništvo biti na nivou zadatka te predložiti budžet u Doma naroda i Predstavničkom domu kako bi se moglo konzumirati pravo iz ovog zakona.

"Mi smo danas ispunili jedan bitan preduslov da zaposleni po zakonu mogu dobiti retroaktivno platu od 01.01. do 31.12., a bitan uslov za to jeste da se usvoji budžet institucija za ovu kalendarsku godinu", rekao je Špirić.